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Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

В Тюменской области в честь 8 Марта пойдут более 500 праздничных мероприятий

7 марта 2023, 06:41
Фото: 1MI

В Тюменской области в Международный женский день пройдет более 500 мероприятий

Более пяти сотен мероприятий, посвященных Международному женскому дню, пройдут в Тюменской области на этой неделе. По прогнозам, их посетителями станут не менее 50 тысяч человек.
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Тюмень

Торжества начнутся сегодня вечером. В 18:30 в музее-усадьбе Колокольниковых состоится концертное выступление хора «СинЭргия». Вход свободный.

В 19:00 в ДК «Нефтяник» пройдет праздничный концерт «Признание. Любовь неугасаема

8 марта в 18:00 в Тюменской филармонии под Тюменский филармонический оркестр выступят Заслуженный артист России Юрий Шиврин и солистка Московского театра оперетты Анна Новикова с концертной программой «Королева красоты».

В 20:00 в Арт-кафе ТБДТ стартует джазовая программа «Океан любви».

9 марта в АРТ-кафе ТБДТ в 21:00 состоится премьера музыкально-поэтического вечера «Цветаева. (Не)любовь».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 8 марта все городские парковки будут работать в бесплатном режиме. Горожане смогут оставить автомобиль на любом платном паркинге.

Все парковки станут бесплатными в Тюмени в среду
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Праздники#8 Марта#Концерты#Тюмень#Тюменская область
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