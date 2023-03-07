В Тюменской области в честь 8 Марта пойдут более 500 праздничных мероприятий

В Тюменской области в Международный женский день пройдет более 500 мероприятий

Более пяти сотен мероприятий, посвященных Международному женскому дню, пройдут в Тюменской области на этой неделе. По прогнозам, их посетителями станут не менее 50 тысяч человек.

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