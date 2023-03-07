В Тюменской области в честь 8 Марта пойдут более 500 праздничных мероприятий

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Торжества начнутся сегодня вечером. В 18:30 в музее-усадьбе Колокольниковых состоится концертное выступление хора «СинЭргия». Вход свободный.
В 19:00 в ДК «Нефтяник» пройдет праздничный концерт «Признание. Любовь неугасаема
8 марта в 18:00 в Тюменской филармонии под Тюменский филармонический оркестр выступят Заслуженный артист России Юрий Шиврин и солистка Московского театра оперетты Анна Новикова с концертной программой «Королева красоты».
В 20:00 в Арт-кафе ТБДТ стартует джазовая программа «Океан любви».
9 марта в АРТ-кафе ТБДТ в 21:00 состоится премьера музыкально-поэтического вечера «Цветаева. (Не)любовь».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 8 марта все городские парковки будут работать в бесплатном режиме. Горожане смогут оставить автомобиль на любом платном паркинге.