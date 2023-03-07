В Тюменской области в 2022 году зарегистрировали более 70 подростковых браков

В Тюменской области в 2022 году поженились более 70 подростков

72 подростка из Тюменской области вступили в брак в 2022 году. Из них — 65 представительниц прекрасного пола и 7 юношей. Для сравнения, в 2021 году было зарегистрировано 7 таких браков, в 2017 — 24, пишет 72.RU со ссылкой на управление ЗАГС Тюменской области.

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