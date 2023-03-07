В Тюменской области в 2022 году зарегистрировали более 70 подростковых браков

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Всего в минувшем году в регионе было проведено 13 тысяч 723 церемонии бракосочетания. При этом 5% из них зарегистрировано иностранными гражданами.
Больше всего представителей из стран СНГ — Таджикистан 36%, Азербайджан, Казахстан 15%, Киргизия 9%, Узбекистан 7%. Также тюменцы играли свадьбы с гражданами Алжира, Боснии и Герцеговины, Великобритании, Венгрии, Египта, Израиля, Республики Камерун, Республики Тунис, Сербии, Франции, США, Ганы, Германии и др.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшем году в регионе было зарегистрировано порядка 7 тысяч разводов. В 2021 году в Тюменской области свадьбу сыграли около 10 тысяч пар, развелись — 6,2 тысячи семей.