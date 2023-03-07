nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:51

Published Сегодня, 07:51

Modified Сегодня, 07:53

Updated Сегодня, 07:53

В Тюменской области в 2022 году зарегистрировали более 70 подростковых браков

7 марта 2023, 07:51
Фото: 1MI

В Тюменской области в 2022 году поженились более 70 подростков

72 подростка из Тюменской области вступили в брак в 2022 году. Из них — 65 представительниц прекрасного пола и 7 юношей. Для сравнения, в 2021 году было зарегистрировано 7 таких браков, в 2017 — 24, пишет 72.RU со ссылкой на управление ЗАГС Тюменской области.
Сюжет
ЗАГС

Всего в минувшем году в регионе было проведено 13 тысяч 723 церемонии бракосочетания. При этом 5% из них зарегистрировано иностранными гражданами.

Больше всего представителей из стран СНГ — Таджикистан 36%, Азербайджан, Казахстан 15%, Киргизия 9%, Узбекистан 7%. Также тюменцы играли свадьбы с гражданами Алжира, Боснии и Герцеговины, Великобритании, Венгрии, Египта, Израиля, Республики Камерун, Республики Тунис, Сербии, Франции, США, Ганы, Германии и др.

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшем году в регионе было зарегистрировано порядка 7 тысяч разводов. В 2021 году в Тюменской области свадьбу сыграли около 10 тысяч пар, развелись — 6,2 тысячи семей.

Тюменцы смогут жениться в красивые даты
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#ЗАГС#Брак#Свадьбы#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
«Устами ребенка глаголет следователь»: эксперты заявили о невиновности Михаила Губина
Сегодня, 09:28
В Тюменской области выставлен на продажу молочный завод
Сегодня, 05:05
Архитектурный Ансамбль «Вознесенский» — уникальная застройка со столичным характером
Вчера, 07:29
В Тюмени подорожали помидоры и подешевели огурцы
Сегодня, 04:04
«Долой гравитацию»: лучшие скалолазы России собрались в Тюмени. Фоторепортаж
Вчера, 10:12
«Неженское дело?»: как женщины справляются с работой на мясокомбинате
Вчера, 11:46