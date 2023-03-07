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В Тюменской области регоператор обновляет контейнерный парк для сбора отходов

7 марта 2023, 05:50
Фото: ТЭО
Почти 11 тысяч новых контейнеров установил региональный оператор по обращению с коммунальными отходами с начала экологической реформы в Тюменской области.
«1300 из них были приобретены для жителей региона в 2022 году. Лидерами по обновлению и созданию новых мест накопления ТКО за прошлый год стали город Ишим, а также Ишимский, Ярковский и Тюменский районы: на их долю приходится более 660 ёмкостей», — рассказали в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».

Причём почти половина, сразу 326 контейнеров, установлены в Тюменском муниципальном районе.

Также большие партии новых баков направлены в город Тюмень, Тобольский, Ялуторовский и Упоровский районы. В остальных муниципалитетах компания по обновлению контейнерного парка также не прекращается: в течение года там установлено до 30 новых контейнеров в каждом.

Фото: ТЭО
#Вера Романескул#Новости#Тюменская область#Общество
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