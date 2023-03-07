В Тюменском районе собака укусила 12-летнего школьника. Ему заплатят 40 тысяч рублей

12-летний житель Тюменского района пострадал от укуса собаки

В Тюменском районе собака укусила мальчика. Родители ребёнка получат 40 тысяч рублей в качестве компенсации, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Деньги взысканы с управления ЖКХ администрации Тюменского муниципального района.