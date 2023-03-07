В Тюменском районе собака укусила 12-летнего школьника. Ему заплатят 40 тысяч рублей

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
«Прокурорской проверкой установлено, что в мае 2022 года в с. Онохино во время прогулки на 12-летнего мальчика напала бездомная собака и укусила его в области левой голени. Указанное обстоятельство послужило основанием обращения за медицинской помощью», - сообщили в прокуратура Тюменской области.
Тюменский районный суд удовлетворил требования прокурора.
Ранее «Наш город» сообщал, что Стая агрессивных собак облюбовала промзону а улице 50 лет Октября в Тюмени.