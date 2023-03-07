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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

В Тюменском районе собака укусила 12-летнего школьника. Ему заплатят 40 тысяч рублей

7 марта 2023, 14:06
Фото: 1MI

12-летний житель Тюменского района пострадал от укуса собаки

В Тюменском районе собака укусила мальчика. Родители ребёнка получат 40 тысяч рублей в качестве компенсации, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Деньги взысканы с управления ЖКХ администрации Тюменского муниципального района.
«Прокурорской проверкой установлено, что в мае 2022 года в с. Онохино во время прогулки на 12-летнего мальчика напала бездомная собака и укусила его в области левой голени. Указанное обстоятельство послужило основанием обращения за медицинской помощью», - сообщили в прокуратура Тюменской области.

Тюменский районный суд удовлетворил требования прокурора.

Ранее «Наш город» сообщал, что Стая агрессивных собак облюбовала промзону а улице 50 лет Октября в Тюмени.

Тюменцы сообщают о большой стае собак на улице 50 лет Октября. Скрин
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#Александр Мязин#Собаки#Бродячие собаки#Тюменцы#Общество#Дела судебные#Административные дела
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