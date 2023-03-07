В тюменских лесах прогнозируется высокая пожарная опасность

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
«В апреле и мае 2023 года повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности прогнозируется на территориях нескольких регионов. В УрФО сложная ситуация будет в восточной части Курганской области и на всей территории Тюменской области», — сообщает Федеральная служба авиалесоохраны.
Ранее «Наш город» отмечал, что в марте синоптики прогнозируют в регионе относительно тёплую погоду.