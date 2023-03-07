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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

В тюменских лесах прогнозируется высокая пожарная опасность

7 марта 2023, 13:04
Фото: 1MI

Тюменцам предсказали высокую пожарную опасность весной

Весной 2023 года в Тюменской области прогнозируется высокий класс пожарной опасности. По данным Федеральной службы авиалесоохраны, проблемы ожидают и соседнюю Курганскую область.
«В апреле и мае 2023 года повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности прогнозируется на территориях нескольких регионов. В УрФО сложная ситуация будет в восточной части Курганской области и на всей территории Тюменской области», — сообщает Федеральная служба авиалесоохраны.

Ранее «Наш город» отмечал, что в марте синоптики прогнозируют в регионе относительно тёплую погоду.

 

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Погода#Погода в Тюмени#Пожары
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