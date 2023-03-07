В Тюмени вандалы начали разрушать скамейки на пешеходной улице Дзержинского. Фото

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
«Записи помогут правоохранительным органам найти нарушителей. Мы просим всех не быть равнодушными и, если вы оказались свидетелями происшествия или знаете злоумышленников, сообщить об этом в полицию или написать в комментарии нашей официальной группы», - сообщается в паблике «Тюмень – наш дом».
В конце января «Наш город» сообщал, что на тюменской пешеходной улице Дзержинского не горят фонари. Об этом сообщили наши читатели. На левой стороне улице не было освещения, а дети не могли поиграть на площадке.