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Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

В Тюмени вандалы начали разрушать скамейки на пешеходной улице Дзержинского. Фото

7 марта 2023, 11:42
Фото: 1MI

Вандалы сломали скамейку на пешеходной улице Дзержинского. Фото

Полиция разыскивает вандалов, которые сломали скамейку на пешеходной улице Дзержинского. По данным паблика «Тюмень – наш дом», в этом месте установлено много камер. Они запечатлели 4 молодых человека.
«Записи помогут правоохранительным органам найти нарушителей. Мы просим всех не быть равнодушными и, если вы оказались свидетелями происшествия или знаете злоумышленников, сообщить об этом в полицию или написать в комментарии нашей официальной группы», - сообщается в паблике «Тюмень – наш дом».

В конце января «Наш город» сообщал,  что на тюменской пешеходной улице Дзержинского не горят фонари. Об этом сообщили наши читатели. На левой стороне улице не было освещения, а дети не могли поиграть на площадке.

На улице Дзержинского не работает освещение
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Вандалы#Происшествия#Работа#Дороги
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