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Published Сегодня, 04:04

Modified Сегодня, 04:06

Updated Сегодня, 04:06

В Тюмени подорожали помидоры и подешевели огурцы

7 марта 2023, 04:04
Фото: 1MI

В Тюмени взлетели цены на яблоки и помидоры

В Тюменской области подорожали овощи и фрукты. За последнюю неделю, по данным Тюменьстата, больше всего выросли в цене помидоры, яблоки и лук.
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Тюмень

Стоимость килограмма свежих томатов увеличилась более чем на 9 рублей — до 193 рублей, лука более чем на 1,5 рубля — до 63,3 рублей. Яблоки подорожали со 108 рублей до 119,7 рублей, бананы — со 112 до 118,9 рублей. В тоже время снизились цены на огурцы — с 250 рублей до 233,5 рублей.

Что касается молочной продукции, то наибольший рост продемонстрировало сливочное масло — цена за килограмм выросла с 818 до 854 рублей. Сметана подорожала с 267 до 273 рублей за килограмм, сыр — с 942 до 949 рублей.

Что касается мясной и рыбной продукции, то ее стоимость снизилась, за исключением вареной колбасы (рост на 44 рубля). В частности, куры подешевели почти на 4 рубля за килограмм, колбаса полукопченая — с 655 до 617 рублей. Рыба подешевела с 254 до 251 рубля.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области выросли цены на пивные напитки. В среднем, они увеличились на 9% по сравнению с 2022 годом.

В Тюмени пиво подорожало на 9%
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#Валентина Бурнашева#Цены#Общество#Новости тюмени#Продукты#Рост цен#Тюмень#Овощи#Тюменская область
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