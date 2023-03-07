В Тюмени подорожали помидоры и подешевели огурцы

Стоимость килограмма свежих томатов увеличилась более чем на 9 рублей — до 193 рублей, лука более чем на 1,5 рубля — до 63,3 рублей. Яблоки подорожали со 108 рублей до 119,7 рублей, бананы — со 112 до 118,9 рублей. В тоже время снизились цены на огурцы — с 250 рублей до 233,5 рублей.