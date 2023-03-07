В Тюмени подорожал популярный продукт

В Тюмени взлетели цены на "Доширак"

В тюменских магазинах выросли цены на популярную лапшу быстрого приготовления. В среднем за год стоимость 90-граммовой упаковки «Доширака» выросла с 50 до 64-69 рублей. По словам тюменцев, с ростом цены ухудшилось и качество продукта.

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