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Posted Сегодня, 06:09

Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

В Тюмени подорожал популярный продукт

7 марта 2023, 06:09
Фото: Типичная Тюмень

В Тюмени взлетели цены на "Доширак"

В тюменских магазинах выросли цены на популярную лапшу быстрого приготовления. В среднем за год стоимость 90-граммовой упаковки «Доширака» выросла с 50 до 64-69 рублей. По словам тюменцев, с ростом цены ухудшилось и качество продукта.
Сюжет
Тюмень
«Состав лапши изменился. Она стала вместо бледно-жёлтого цвета, просто какого-то оранжевого цвета, сама лапша жёсткая — не варится в кипятке. Специи в говяжьем дошираке теперь не острые — можно спокойно съесть всю пачку, без каких-либо серьезных последствий», — отметили горожане.

По мнению тюменцев, покупать теперь лапшу быстрого приготовления не выгодно — дорого и невкусно.

«Вместо бичпакета можно взять 2 яйца (15 рублей), кефир (35 рублей), булку и нормально поесть. Или же купить пару килограммов картофеля и нажарить с луком», — поделились вариантами замены горожане.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последнюю неделю выросли цены на яблоки, помидоры и сливочное масло, но в тоже время подешевели огурцы.

 

В Тюмени подорожали помидоры и подешевели огурцы
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Рост цен#Продукты#Тюмень#Тюменская область
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