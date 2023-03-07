В Тюмени подорожал популярный продукт

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
«Состав лапши изменился. Она стала вместо бледно-жёлтого цвета, просто какого-то оранжевого цвета, сама лапша жёсткая — не варится в кипятке. Специи в говяжьем дошираке теперь не острые — можно спокойно съесть всю пачку, без каких-либо серьезных последствий», — отметили горожане.
По мнению тюменцев, покупать теперь лапшу быстрого приготовления не выгодно — дорого и невкусно.
«Вместо бичпакета можно взять 2 яйца (15 рублей), кефир (35 рублей), булку и нормально поесть. Или же купить пару килограммов картофеля и нажарить с луком», — поделились вариантами замены горожане.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последнюю неделю выросли цены на яблоки, помидоры и сливочное масло, но в тоже время подешевели огурцы.