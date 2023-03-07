В Тюмени на Объездной дороге перевернулся внедорожник. Фото

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Рядом с местом ДТП произошла другая авария, столкнулись легковушка и грузовик (ущерб небольшой).
«Возле „МотоСити“ машина прилегла на крышу», — сообщил подписчик паблика «Типичная Тюмень».
Причины инцидента устанавливаются, в ГИБДД сообщили «Нашему городу», что пострадавших нет.
Стоит отметить, что в Тюмени в феврале произошло 2 аварии в которых машины перевернулись. Утром 26 числа столкнулись Toyota, Kia и Hyundai. Пострадали 2 человека.