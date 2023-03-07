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Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

В Тюмени на Объездной дороге перевернулся внедорожник. Фото

7 марта 2023, 10:29
Фото: Скрин ВК "Типичная Тюмень"

В Тюмени авария с «перевертышем». На Объездной дороге внедорожник свалился на крышу

В областной столице около магазина «МотоСити» перевернулся внедорожник. По данным подписчиков паблика «Типичная Тюмень», всё произошло днём во вторник. Водитель машины отделался лёгким испугом.

Рядом с местом ДТП произошла другая авария, столкнулись легковушка и грузовик (ущерб небольшой).

«Возле „МотоСити“ машина прилегла на крышу», — сообщил подписчик паблика «Типичная Тюмень».

Причины инцидента устанавливаются, в ГИБДД сообщили «Нашему городу», что пострадавших нет.

Стоит отметить, что в Тюмени в феврале произошло 2 аварии в которых машины перевернулись. Утром 26 числа столкнулись Toyota, Kia и Hyundai. Пострадали 2 человека.

Массовая авария с «перевертышем» произошла на тюменской объездной. Видео
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Работа#Безопасность на дорогах#Водители#Дороги#Деньги#ГИБДД#Александр Мязин
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