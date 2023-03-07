В марте тюменцы усиленно покупали одежду российских брендов

Статистика показывает, что в этот раз большее число мужчин не захотят экономить, и женщины снова могут рассчитывать получить в подарок ювелирные украшения. Мобильный трафик на сайты с золотыми и серебряными изделиями в этом месяце вырос на 43% к значениям прошлого года. В марте 2022 о таких презентах задумывались намного реже — трафик тогда снизился на 5% к 2021 году.