В марте тюменцы усиленно покупали одежду российских брендов

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
По данным обезличенной статистики big data МегаФона, с начала месяца трафик на такие сайты вырос в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Магазины, где можно выбрать одежду российских брендов, уверенно обогнали популярные маркетплейсы. Динамика к ним в Тюменской области выросла на 50% к марту прошлого года.
Статистика показывает, что в этот раз большее число мужчин не захотят экономить, и женщины снова могут рассчитывать получить в подарок ювелирные украшения. Мобильный трафик на сайты с золотыми и серебряными изделиями в этом месяце вырос на 43% к значениям прошлого года. В марте 2022 о таких презентах задумывались намного реже — трафик тогда снизился на 5% к 2021 году.
Умные гаджеты также войдут в список популярных подарков для дам. Накануне Международного женского в розничных магазинах компании на 44% выросли продажи умных колонок, на 36% — часов Apple и на 35% чаще стали покупать беспроводные наушники.
Выбор букета тюменцы оставят на день перед праздником. В это время трафик на сайты с доставкой цветов обычно вырастает в 4 раза по сравнению со среднестатистическим днем. Но самым популярным периодом окажется само 8 марта, когда жители будут заказывать композиции в 10 раз активнее.
«Обычно женщины получают больше поздравлений, чем мужчины 23 февраля. В нашей сети мы фиксируем рост вызовов и трафика. Для комфортного интернет-общения и звонков с лучшим качеством звука в сети четвертого поколения мы модернизировали базовые станции в 240 локациях Тюмени. Проведенные работы позволили увеличить скорость мобильного интернета в сети четвертого поколения более чем для 300 тысяч горожан», — рассказал технический руководитель МегаФона в Тюмени Андрей Жарков.