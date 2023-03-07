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Posted Сегодня, 08:31

Published Сегодня, 08:31

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

В марте тюменцы усиленно покупали одежду российских брендов

7 марта 2023, 08:31
Фото: Мегафон
Тюменцы стали больше времени уделять онлайн-шопингу. В тренде оказалась покупка одежды российских брендов, именно ее жители чаще всего выбирали в качестве подарков для себя и близких к 8 марта.

По данным обезличенной статистики big data МегаФона, с начала месяца трафик на такие сайты вырос в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Магазины, где можно выбрать одежду российских брендов, уверенно обогнали популярные маркетплейсы. Динамика к ним в Тюменской области выросла на 50% к марту прошлого года.

Статистика показывает, что в этот раз большее число мужчин не захотят экономить, и женщины снова могут рассчитывать получить в подарок ювелирные украшения. Мобильный трафик на сайты с золотыми и серебряными изделиями в этом месяце вырос на 43% к значениям прошлого года. В марте 2022 о таких презентах задумывались намного реже — трафик тогда снизился на 5% к 2021 году.

Умные гаджеты также войдут в список популярных подарков для дам. Накануне Международного женского в розничных магазинах компании на 44% выросли продажи умных колонок, на 36% — часов Apple и на 35% чаще стали покупать беспроводные наушники.

Выбор букета тюменцы оставят на день перед праздником. В это время трафик на сайты с доставкой цветов обычно вырастает в 4 раза по сравнению со среднестатистическим днем. Но самым популярным периодом окажется само 8 марта, когда жители будут заказывать композиции в 10 раз активнее.

«Обычно женщины получают больше поздравлений, чем мужчины 23 февраля. В нашей сети мы фиксируем рост вызовов и трафика. Для комфортного интернет-общения и звонков с лучшим качеством звука в сети четвертого поколения мы модернизировали базовые станции в 240 локациях Тюмени. Проведенные работы позволили увеличить скорость мобильного интернета в сети четвертого поколения более чем для 300 тысяч горожан», — рассказал технический руководитель МегаФона в Тюмени Андрей Жарков.
#Общество#Новости#Тюменская область
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