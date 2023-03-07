В день рождения сотрудники ГИБДД оштрафовали 25-летнюю тюменку за выезд на встречку

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
«25-летняя тюменка привлечена сегодня к административной ответственности за езду по встречной полосе со штрафом в 5 тысяч рублей. Ролик с нарушением ПДД размещен в социальных сетях. У девушки сегодня день рождения, а еще предпраздничный день», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня днём на Объездной дороге перевернулся внедорожник. Водитель практически не пострадал, машина перекрыла проезд на одной из полос движения.