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Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

В день рождения сотрудники ГИБДД оштрафовали 25-летнюю тюменку за выезд на встречку

7 марта 2023, 13:58
Фото: ГИБДД

В Тюмени молодая тюменка оштрафована за езду по встречной полосе

В областной столице молодая тюменка оштрафована за езду по встречной полосе. По данным пресс-службы ГИБДД, у девушки седьмого марта день рождения.
«25-летняя тюменка привлечена сегодня к административной ответственности за езду по встречной полосе со штрафом в 5 тысяч рублей. Ролик с нарушением ПДД размещен в социальных сетях. У девушки сегодня день рождения, а еще предпраздничный день», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня днём на Объездной дороге перевернулся внедорожник. Водитель практически не пострадал, машина перекрыла проезд на одной из полос движения.

В Тюмени на Объездной дороге перевернулся внедорожник. Фото
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах#Дороги#ГИБДД
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