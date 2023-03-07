Тюменцы не могут рассчитаться в продуктовых магазинах картами из-за сбоя

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
О проблеме сообщили трое подписчиков из Тюмени и один человек, живущий в Ульяновске.
«Да, я тоже столкнулась с проблемой, не смогла расплатиться в «Магните». Выдало ошибку соединения с банком. Да и когда деньги пыталась перевести, приложение глючило, на мой номер выписывало карты других людей», - отметила подписчица тг-канала «Наш город».
Похожая ситуация и в других городах.
«Здравствуйте! Я конечно не из Тюмени, но в Ульяновске та же проблема. Ходили в магазин и не смогли оплатить по карте, терминал выдавал ошибку. В соседней кассе была та же проблема у людей», - сообщил другой подписчик тг-канала «Наш город».
В начале февраля отмечалось, что тюменец не смог рассчитаться за проезд картой из-за сбоя в терминале оплаты. Подобные проблемы фиксируются ежемесячно.