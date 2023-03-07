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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 11:49

Updated Сегодня, 11:49

Тюменцы не могут рассчитаться в продуктовых магазинах картами из-за сбоя

7 марта 2023, 10:55
Фото: 1MI

Жители Тюмени сегодня не смогли расплатиться картами в магазинах из-за сбоя

Подписчики тг-канала «Наш город» сообщают, что в продуктовых магазинах сегодня не смогли расплатиться картами. На терминалах появилась надпись «ошибка соединения».

О проблеме сообщили трое подписчиков из Тюмени и один человек, живущий в Ульяновске.

«Да, я тоже столкнулась с проблемой, не смогла расплатиться в «Магните». Выдало ошибку соединения с банком. Да и когда деньги пыталась перевести, приложение глючило, на мой номер выписывало карты других людей», - отметила подписчица тг-канала «Наш город».

Похожая ситуация и в других городах.

«Здравствуйте! Я конечно не из Тюмени, но в Ульяновске та же проблема. Ходили в магазин и не смогли оплатить по карте, терминал выдавал ошибку. В соседней кассе была та же проблема у людей», - сообщил другой подписчик тг-канала «Наш город».

В начале февраля отмечалось, что тюменец не смог рассчитаться за проезд картой из-за сбоя в терминале оплаты. Подобные проблемы фиксируются ежемесячно.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Жалобы#Экономика#Магазины#Эксклюзив
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