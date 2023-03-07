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Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Тюменка избила родную мать на глазах у ребенка

7 марта 2023, 08:24
Фото: 1MI

Тюменку осудили за избиение матери

Жительница Тюменской области избила родную мать на глазах у ребенка. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
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Согласно данным, ранее женщина уже привлекалась к ответственности за побои в отношении родственницы. В январе 2022 года ее приговорили к 200 часам обязательных работ за умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Однако после отбытия наказания тюменка не сделала должных выводов и в декабре, выпив, снова напала на родственницу. Она ударила мать кулаком по голове, затем схватила за волосы, сбросила с кресла и стала бить головой о пол.

В ходе заседания подсудимая заявила, что только толкнула женщину, и отказалась от дачи показаний. Сама пострадавшая призналась, что не держит зла на дочь, несмотря на то, что та не просила прощения.

«Несовершеннолетний свидетель в присутствии законного представителя и педагога рассказала суду о том, что ее мать употребляет спиртные напитки, из-за чего она часто скандалит с бабушкой. В день, когда мама нанесла побои бабушке, она также находилась в состоянии опьянения и обвиняла потерпевшую в том, что по ее вине в жизни у нее все складывается плохо», — отметили в пресс-службе судов.

В результате женщину приговорили к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства.

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#Вера Романескул#Нападение#Дети#Происшествия#Новости#Тюменская область
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