Тюменка избила родную мать на глазах у ребенка

Согласно данным, ранее женщина уже привлекалась к ответственности за побои в отношении родственницы. В январе 2022 года ее приговорили к 200 часам обязательных работ за умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Однако после отбытия наказания тюменка не сделала должных выводов и в декабре, выпив, снова напала на родственницу. Она ударила мать кулаком по голове, затем схватила за волосы, сбросила с кресла и стала бить головой о пол.