Студенческие команды из трех городов стали победителями конкурса «Лучник Future»

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Имена лауреатов были объявлены после открытых защит студенческих проектов перед экспертами и жюри конкурса, проходившего в онлайн-формате. Победили следующие команды: "Авантюристки" (НИУ "Высшая школа экономики"), “CCPR - Союз Сибирских Пиарщиков” (Сибирский федеральный университет), Studband (Сибирский федеральный университет), “PRянички” (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого), SOUP (НИУ "Высшая школа экономики") и Lil Bi (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого), - сообщает mkset.ru.
Юлия Мохова, исполнительный директор конкурса "Лучник Future", отметила, что участники вновь продемонстрировали высокий уровень проектов. Студенты проявили заинтересованность в практическом применении своих знаний еще на этапе обучения, что представляет большой интерес для бизнеса. Конкурс продолжит развиваться и в следующем году привлечет еще больше талантливых работ.
Напомним, что на конкурс было подано 86 коммуникационных проектов. Для решения задач командам были представлены шесть реальных PR-кейсов от партнеров конкурса, которые включали как коммерческие, так и общественные организации. Свои задачи для решения предоставили "Московский метрополитен", "Форум Доноров", "Ситикард", "ТМК", "Норильский никель" и "Полюс Вернинское".
Конкурс "Лучник Future" основан дирекцией национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" при информационной поддержке медиахолдинга 1MI.