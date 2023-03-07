Студенческие команды из трех городов стали победителями конкурса «Лучник Future»

Напомним, что на конкурс было подано 86 коммуникационных проектов. Для решения задач командам были представлены шесть реальных PR-кейсов от партнеров конкурса, которые включали как коммерческие, так и общественные организации. Свои задачи для решения предоставили "Московский метрополитен", "Форум Доноров", "Ситикард", "ТМК", "Норильский никель" и "Полюс Вернинское".