Сильный снегопад ожидает жителей Тюмени, Тобольска и Ишима

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Серьёзные осадки ожидаются с вечера седьмого марта до 12 часов дня 8 числа. По данным Гисметео, в Тюмени выпадет до 1 мм осадков. В Ишиме ожидается до 1,5 мм в Тобольске до 2 мм. Скорость ветра в отдельных районах может достигать 13 метров в секунду. Температура воздуха понизится до – 5 градусов.
Ранее «Наш город» сообщал, что март в этом году будет теплее обычного. 12 числа ожидается резкое потепление до + 6 градусов.