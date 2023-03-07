Сильный снегопад ожидает жителей Тюмени, Тобольска и Ишима

Серьёзные осадки ожидаются с вечера седьмого марта до 12 часов дня 8 числа. По данным Гисметео, в Тюмени выпадет до 1 мм осадков. В Ишиме ожидается до 1,5 мм в Тобольске до 2 мм. Скорость ветра в отдельных районах может достигать 13 метров в секунду. Температура воздуха понизится до – 5 градусов.