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Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Сильный снегопад ожидает жителей Тюмени, Тобольска и Ишима

7 марта 2023, 11:06
Фото: 1MI

В Тюменской области 7 и 8 марта ожидается сильный снегопад и обледенение на дорогах

Синоптики прогнозируют в Тюменской области опасную погоду. По данным сервисов Яндекса и Гисметео, в регионе ожидается большой снегопад. Уже сейчас он накрыл Екатеринбург.
Фото: Яндекс.Погода

Серьёзные осадки ожидаются с вечера седьмого марта до 12 часов дня 8 числа. По данным Гисметео, в Тюмени выпадет до 1 мм осадков. В Ишиме ожидается до 1,5 мм в Тобольске до 2 мм. Скорость ветра в отдельных районах может достигать 13 метров в секунду. Температура воздуха понизится до – 5 градусов.

Ранее «Наш город» сообщал, что март в этом году будет теплее обычного. 12 числа ожидается резкое потепление до + 6 градусов.

В Тюмени ожидается резкое потепление
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода#Погода в Тюмени#Безопасность на дорогах#Водители#Александр Мязин
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