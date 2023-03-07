Реверсивный режим: На тюменской трассе в ДТП пострадали 4 человека. Видео

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
«Предварительно: автомобиль «Рено», обгоняя трактор дорожной службы, проводящий дорожные работы, выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с автомобилем «Пежо». От удара «Рено» отбросило на трактор. 60-летний водитель «Рено», житель села Бердюжье, доставлен в больницу в Ишим с тяжелыми травмами», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Водитель и два пассажира «Пежо» тоже получили травы. 4-летнюю девочку госпитализировали в больницу.
В настоящий момент движение по трассе осуществляется в реверсивном режиме. Легковой автомобиль восстановлению не подлежит.
Сегодня утром на трассе Тюмень — Омск в районе Заводоуковска (120-й километр) движение тоже осуществлялось в реверсном режиме. Здесь столкнулись ГАЗель и легковой автомобиль Lada Kalina. По предварительным данным, виновницей аварии стала 29-летняя водитель Lada — девушка не убедилась в безопасности маневра пи выезде со второстепенной дороги на федеральную трассу. В результате аварии она получила травмы, водитель ГАЗели не пострадал. В обстоятельствах ДТП разбираются инспекторы ДПС.
Ранее «Наш город» сообщал, что Синоптики прогнозируют опасную погоду в Тюмени, Ишиме и Тобольске 7 и 8 марта. Ожидается большой снегопад. В Тюмени выпадет до 1 мм осадков. В Ишиме ожидается до 1,5 мм в Тобольске до 2 мм. Скорость ветра в отдельных районах может достигать 13 метров в секунду. Температура воздуха понизится до – 5 градусов. С 9 марта в дневные часы температура воздуха в Тюмени будет больше 0 градусов. 10 числа днём до + 5 градусов, осадков не ожидается. В воскресенье (12 марта) потеплеет до + 6. В пятницу синоптики ожидают сильный ветер с порывами до 13 м/с. Существенных осадков до конца этой недели не прогнозируется.