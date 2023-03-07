Реверсивный режим: На тюменской трассе в ДТП пострадали 4 человека. Видео

Ранее «Наш город» сообщал, что Синоптики прогнозируют опасную погоду в Тюмени, Ишиме и Тобольске 7 и 8 марта. Ожидается большой снегопад. В Тюмени выпадет до 1 мм осадков. В Ишиме ожидается до 1,5 мм в Тобольске до 2 мм. Скорость ветра в отдельных районах может достигать 13 метров в секунду. Температура воздуха понизится до – 5 градусов. С 9 марта в дневные часы температура воздуха в Тюмени будет больше 0 градусов. 10 числа днём до + 5 градусов, осадков не ожидается. В воскресенье (12 марта) потеплеет до + 6. В пятницу синоптики ожидают сильный ветер с порывами до 13 м/с. Существенных осадков до конца этой недели не прогнозируется.