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Posted Сегодня, 12:40

Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

Реверсивный режим: На тюменской трассе в ДТП пострадали 4 человека. Видео

7 марта 2023, 12:40
Фото: ГИБДД

Серьезное ДТП на тюменской трассе, пострадали 4 человека. Видео

На трассе в Бердюжском районе Тюменской области ограничено движение транспорта. По данным ГИБДД на 519-м километре дороги Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск произошло серьёзное ДТП.
Сюжет
ДТП
Видео: ГИБДД
«Предварительно: автомобиль «Рено», обгоняя трактор дорожной службы, проводящий дорожные работы, выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с автомобилем «Пежо». От удара «Рено» отбросило на трактор. 60-летний водитель «Рено», житель села Бердюжье, доставлен в больницу в Ишим с тяжелыми травмами», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Водитель и два пассажира «Пежо» тоже получили травы. 4-летнюю девочку госпитализировали в больницу.

В настоящий момент движение по трассе осуществляется в реверсивном режиме. Легковой автомобиль восстановлению не подлежит.

Сегодня утром на трассе Тюмень — Омск в районе Заводоуковска (120-й километр) движение тоже осуществлялось в реверсном режиме. Здесь столкнулись ГАЗель и легковой автомобиль Lada Kalina. По предварительным данным, виновницей аварии стала 29-летняя водитель Lada — девушка не убедилась в безопасности маневра пи выезде со второстепенной дороги на федеральную трассу. В результате аварии она получила травмы, водитель ГАЗели не пострадал. В обстоятельствах ДТП разбираются инспекторы ДПС.

Ранее «Наш город» сообщал, что Синоптики прогнозируют опасную погоду в Тюмени, Ишиме и Тобольске 7 и 8 марта. Ожидается большой снегопад. В Тюмени выпадет до 1 мм осадков. В Ишиме ожидается до 1,5 мм в Тобольске до 2 мм. Скорость ветра в отдельных районах может достигать 13 метров в секунду. Температура воздуха понизится до – 5 градусов. С 9 марта в дневные часы температура воздуха в Тюмени будет больше 0 градусов. 10 числа днём до + 5 градусов, осадков не ожидается. В воскресенье (12 марта) потеплеет до + 6. В пятницу синоптики ожидают сильный ветер с порывами до 13 м/с. Существенных осадков до конца этой недели не прогнозируется.

Сильный снегопад ожидает жителей Тюмени, Тобольска и Ишима
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#ДТП#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Водители#Погода#Снегопад#Дороги#Видео#Александр Мязин
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