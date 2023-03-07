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Posted Сегодня, 11:59

Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Пробки в 8 баллов отмечаются в Тюмени на час раньше из-за праздников

7 марта 2023, 11:59
Фото: 1MI

Крупные пробки сковали Тюмень во вторник на час раньше обычного

В областной столице седьмого марта серьёзные пробки отмечались на 1 час раньше обычного. К 16:40 заторы достигли 8 баллов, по данным 2ГИС произошло 6 автомобильных аварий.
Фото: Скрин 2 ГИС

Большие затруднения около магазинов и торговых центров. На Объездной дороге и улице Щербакова серьёзных пробок пока нет. Движение встало в центре города во всех направлениях. На улицах Профсоюзная, Герцена, Орджоникидзе, Советская, 50 лет Октября скорость машин снизилась до 5 км/ч.

Сегодня «Наш город» сообщал, что на Объездной дороге днём перевернулся внедорожник. Пострадавших нет, но ущерб от ДТП значительный.

В Тюмени на Объездной дороге перевернулся внедорожник. Фото
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Пробки#Дорожные пробки#Водители#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Александр Мязин
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