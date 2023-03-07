Пробки в 8 баллов отмечаются в Тюмени на час раньше из-за праздников

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Большие затруднения около магазинов и торговых центров. На Объездной дороге и улице Щербакова серьёзных пробок пока нет. Движение встало в центре города во всех направлениях. На улицах Профсоюзная, Герцена, Орджоникидзе, Советская, 50 лет Октября скорость машин снизилась до 5 км/ч.
Сегодня «Наш город» сообщал, что на Объездной дороге днём перевернулся внедорожник. Пострадавших нет, но ущерб от ДТП значительный.