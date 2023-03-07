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Posted Сегодня, 19:04

Published Сегодня, 19:04

Modified Сегодня, 19:04

Updated Сегодня, 19:04

Овечкин раскрыл причины неудачной игры "Вашингтона"

Сегодня, 19:04
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его клуб уступил "Лос-Анджелес Кингз" (2:4).

Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на журналистов из США.

По мнению капитана команды, хоккеисты слишком долго вкатываются в игру Россиянин уклонился от ответа на вопрос о шансах "столичных" выйти в плей-офф, отметив, что сейчас дело спортсменов - тренироваться и играть, а конец регулярного чемпионата расставит все по своим местам.

В данный момент "Кэпиталз" занимают 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на три очка.

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