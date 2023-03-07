Овечкин раскрыл причины неудачной игры "Вашингтона"

По мнению капитана команды, хоккеисты слишком долго вкатываются в игру Россиянин уклонился от ответа на вопрос о шансах "столичных" выйти в плей-офф, отметив, что сейчас дело спортсменов - тренироваться и играть, а конец регулярного чемпионата расставит все по своим местам.