Овечкин раскрыл причины неудачной игры "Вашингтона"

Posted Сегодня, 19:04
Published Сегодня, 19:04
Modified Сегодня, 19:04
Updated Сегодня, 19:04
Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на журналистов из США.
По мнению капитана команды, хоккеисты слишком долго вкатываются в игру Россиянин уклонился от ответа на вопрос о шансах "столичных" выйти в плей-офф, отметив, что сейчас дело спортсменов - тренироваться и играть, а конец регулярного чемпионата расставит все по своим местам.
В данный момент "Кэпиталз" занимают 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на три очка.