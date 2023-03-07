«Осталась без резины»: тюменское дорожное полотно убивает автомобили

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
«Вчера осталась там без резины, колпака и диска. Знаков предупреждающих нет. Надо явно всем собраться и писать жалобу», — считает тюменка Ольга Дербас.
Другие водители, часто проезжающие мимо опасного участка сообщают, что регулярно замечают на обочине пострадавшие автомобили и их негодующих водителей.
Отметим, что при повреждении автомобиля из-за некачественной дороги водитель может возместить полученный ущерб, вызвав на место происшествия сотрудника ГИБДД, который зарегистрирует произошедшее и выпишет дорожной службе, ответственной за содержание дороги, штраф по статье 12.34 КоАП. Также виновные должны будут полностью возместить ущерб хозяину автомобиля.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что на участке федеральной трассы Тюмень — Омск в районе Заводоуковска, 120-й километр, в связи с дорожно-транспортным происшествием ограничено движение транспортных средств.