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Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

«Осталась без резины»: тюменское дорожное полотно убивает автомобили

7 марта 2023, 07:16
Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени на улице Запольной из-за некачественного асфальта пострадали десятки авто

Жители города сообщают, что на улице Запольной, в районе дома № 5 не огородили тротуар, который ранее обрезали в связи с ремонтными работами. Гигантская выбоина поднимает выручку ближайшим СТО и выводит горожан из душевного равновесия.
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Тюмень
«Вчера осталась там без резины, колпака и диска. Знаков предупреждающих нет. Надо явно всем собраться и писать жалобу», — считает тюменка Ольга Дербас.

Другие водители, часто проезжающие мимо опасного участка сообщают, что регулярно замечают на обочине пострадавшие автомобили и их негодующих водителей.

Отметим, что при повреждении автомобиля из-за некачественной дороги водитель может возместить полученный ущерб, вызвав на место происшествия сотрудника ГИБДД, который зарегистрирует произошедшее и выпишет дорожной службе, ответственной за содержание дороги, штраф по статье 12.34 КоАП. Также виновные должны будут полностью возместить ущерб хозяину автомобиля.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что на участке федеральной трассы Тюмень — Омск в районе Заводоуковска, 120-й километр, в связи с дорожно-транспортным происшествием ограничено движение транспортных средств.

#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах#Дороги#Водители#Тюмень#Авария#Тюменская область#Алиса Вернер
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