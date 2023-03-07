«Осталась без резины»: тюменское дорожное полотно убивает автомобили

Отметим, что при повреждении автомобиля из-за некачественной дороги водитель может возместить полученный ущерб, вызвав на место происшествия сотрудника ГИБДД, который зарегистрирует произошедшее и выпишет дорожной службе, ответственной за содержание дороги, штраф по статье 12.34 КоАП. Также виновные должны будут полностью возместить ущерб хозяину автомобиля.