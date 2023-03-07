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Около Тюмени продают молочный завод, на улице Широтной нашли тело пожилой женщины

7 марта 2023, 17:37
Фото: 1MI

На улице Широтной нашли тело пожилой женщины, около Тюмени продают молочный завод

Тюменский молочный завод выставили на продажу. За него предлагают 24 миллиона рублей. Предприятие расположено в 50 километрах от Тюмени.

В Тюменской области выставлен на продажу молочный завод.

На сайте объявлений указано, что предприятие работало с 2009 по 2018 годы. Номинальная мощность переработки составляла 6 тысяч килограммов сырого молока в сутки. В собственности есть два производственных здания с технологическим оборудованием.

В Тюмени во дворе дома на Широтной нашли тело 59-летней женщины.

Вчера в областной столице во дворе многоквартирного дома на Широтной нашли тело женщины. Местные жители вызвали скорую помощь.

«Вызов поступил 6 марта в 12:25, прибытие бригады скорой медицинской помощи - 12:38. Медики констатировали смерть пациента», - сообщили «Нашему городу» в пресс-службе депздрава по Тюменской области.

Население Тюменской области увеличится к 2034 году.

Примерно за 10 лет население Тюменской области должно увеличиться на 10%. По данным информцентра правительства региона утвердило прогноз социально-экономического развития региона рассчитан до 2034 года.

«Среднегодовая численность населения области в 2034 году по консервативному варианту составит 1682,5 тысяч человек, по базовому варианту – 1731,4 тысяч человек», – отмечается в прогнозе правительства Тюменской области.

В прошлом году общая численность тюменцев составила 1,55 млн человек. Об этом сообщал «Наш город» в январе.

За 10 лет население Тюменской области увеличится почти на 10 процентов
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Работа#Экономика#Деньги#Жалобы#Погода#Врачи
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