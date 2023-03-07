ОК поздравят с 8 Марта большим концертом «ОК с караоке» со звездами

С 6 по 8 марта в поддержку концерта и в подарок для всех пользователей ОК в 20 городах страны установят бесплатные брендированные караоке-боксы. Посетители смогут выбрать любую понравившуюся песню из библиотеки караоке, а также записать свое исполнение на видео и поделиться им в соцсети с хештегом #ОКсКараоке. Список городов с караоке-боксами доступен по ссылке. С их помощью каждый желающий сможет бесплатно исполнить песню своего любимого артиста и поздравить близких.