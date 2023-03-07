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Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 05:09

Updated Сегодня, 05:09

ОК поздравят с 8 Марта большим концертом «ОК с караоке» со звездами

7 марта 2023, 05:09
Фото: ОК
Специально к Международному женскому дню в ОК пройдет большой онлайн-концерт, на котором выступят известные артисты. У зрителей будет возможность подпевать им в реальном времени благодаря встроенному режиму караоке.

А в преддверии шоу исполнить любимые песни пользователи смогут в бесплатных брендированных караоке-боксах в 20 городах России.

Ежедневно миллионы людей в Одноклассниках общаются, делятся интересным контентом и поздравляют друг друга с важными датами и праздниками. 8 Марта — второе по популярности и активности пользователей социальной сети событие после Нового года. А музыка и исполнение песен входят в список самых популярных категорий хобби в ОК.

Онлайн-трансляция концерта пройдет 8 марта в 15:00 в официальной группе «Одноклассники. Все ОК!», а также в прямом эфире «Авторадио». Главной интригой станет эксклюзив — новые песни Филиппа Киркорова и группы Dabro. Среди участников также заявлены Лёша Свик, Александр Панайотов, «Иванушки International», Galibri & Mavik, Gayazovs Brothers и Антон Токарев. Они исполнят популярные хиты и поздравят зрительниц с 8 Марта. Кроме того, в праздничной студии «Мурзилки LIVE» Зара, Слава, Анна Банщикова, Люся Чеботина, Ева Польна, Анфиса Чехова, Валерия с Иосифом Пригожиным и Асия будут делиться интересными историями из своей жизни и целями на будущее.

С 6 по 8 марта в поддержку концерта и в подарок для всех пользователей ОК в 20 городах страны установят бесплатные брендированные караоке-боксы. Посетители смогут выбрать любую понравившуюся песню из библиотеки караоке, а также записать свое исполнение на видео и поделиться им в соцсети с хештегом #ОКсКараоке. Список городов с караоке-боксами доступен по ссылке. С их помощью каждый желающий сможет бесплатно исполнить песню своего любимого артиста и поздравить близких.

#Вера Романескул#Общество#Новости
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