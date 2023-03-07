На тюменской трассе ограничили движение из-за ДТП

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 06:02
Updated Сегодня, 06:02
По предварительным данным, виновницей аварии стала 29-летняя водитель Lada — девушка не убедилась в безопасности маневра пи выезде со второстепенной дороги на федеральную трассу. В результате аварии она получила травмы, водитель ГАЗели не пострадал.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером на трассе Тюмень — Омск произошло два ДТП, в которых пострадали три человека.