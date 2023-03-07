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Posted Сегодня, 04:54

Published Сегодня, 04:54

Modified Сегодня, 06:02

Updated Сегодня, 06:02

На тюменской трассе ограничили движение из-за ДТП

7 марта 2023, 04:54
Фото: ГИБДД

На федеральной трассе Тюмень — Омск ограничили движение из-за ДТП

На участке федеральной трассы Тюмень — Омск в районе Заводоуковска, 120-й километр, в связи с дорожно-транспортным происшествием ограничено движение транспортных средств. Здесь столкнулись ГАЗель и легковой автомобиль Lada Kalina. Движение осуществляется в реверсном режиме.
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ДТП

По предварительным данным, виновницей аварии стала 29-летняя водитель Lada — девушка не убедилась в безопасности маневра пи выезде со второстепенной дороги на федеральную трассу. В результате аварии она получила травмы, водитель ГАЗели не пострадал.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером на трассе Тюмень — Омск произошло два ДТП, в которых пострадали три человека.

На трассе Тюмень — Омск произошла массовая авария с участием грузовиков. Фото
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#Валентина Бурнашева#Омск#ДТП#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Водители#Тюмень#Авария#Тюменская область
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