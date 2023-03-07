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Published Сегодня, 03:49

Modified Сегодня, 03:51

Updated Сегодня, 03:51

На трассе Тюмень — Омск произошла массовая авария с участием грузовиков. Фото

7 марта 2023, 03:49
Фото: ГИБДД

На трассе Тюмень — Омск произошла массовая авария. Есть пострадавшие

Массовая авария произошла накануне вечером на федеральной трассе Тюмень — Омск. На 239-м километре автодороги столкнулись два большегруза, КамАЗ и Renault и легковой автомобиль Toyota Vitz.
Сюжет
Тюмень

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, водитель КамАЗавыехал на встречную полосу движения, где врезался в фуру Renault. От удара один из грузовиков отбросило на Toyota Vitz. Легковушка, в свою очередь, вылетела в кювет.

В результате ДТП травмы получили два человека — 34-летний водитель Renault и 20-летняя водитель Toyota.

Еще одна авария произошла на этой же трассе накануне на 278-м километре. Здесь с управление автомобиля не справился водитель Nissan, в результате чего вылетел в кювет. В ДТП травмы получил 45-летний водитель автомобиля.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне из-за сложных погодных условий был перекрыт участок федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Движение всех видов транспортных средств было приостановлено с 571 по 699 километр автодороги.

ГИБДД сообщает о сложных погодных условиях на тюменских трассах
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#Валентина Бурнашева#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Водители#ГИБДД#Тюмень#ДТП#Авария#Тюменская область#Омск
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