На трассе Тюмень — Омск произошла массовая авария с участием грузовиков. Фото

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, водитель КамАЗавыехал на встречную полосу движения, где врезался в фуру Renault. От удара один из грузовиков отбросило на Toyota Vitz. Легковушка, в свою очередь, вылетела в кювет.