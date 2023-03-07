На трассе Тюмень — Омск произошла массовая авария с участием грузовиков. Фото

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
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Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, водитель КамАЗавыехал на встречную полосу движения, где врезался в фуру Renault. От удара один из грузовиков отбросило на Toyota Vitz. Легковушка, в свою очередь, вылетела в кювет.
В результате ДТП травмы получили два человека — 34-летний водитель Renault и 20-летняя водитель Toyota.
Еще одна авария произошла на этой же трассе накануне на 278-м километре. Здесь с управление автомобиля не справился водитель Nissan, в результате чего вылетел в кювет. В ДТП травмы получил 45-летний водитель автомобиля.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне из-за сложных погодных условий был перекрыт участок федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Движение всех видов транспортных средств было приостановлено с 571 по 699 километр автодороги.