nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Что не стоить дарить 8 марта по мнению самого красивого и известного блогера Тюмени

7 марта 2023, 11:33
Фото: Скрин видео Елены Станиславской

Самый красивый блогер Тюмени рассказала, что категорически нельзя дарить на 8 марта

Самый красивый блогер Тюмени Елена Станиславская рассказала, что категорически нельзя дарить девушкам на 8 марта. В своём видео она отметила пять неактуальных подарков.

Плохими подарками станут: искусственные цветы, тёмные очки, сковородки, техника для дома и мягкие игрушки. Главное, чтобы 8 марта запомнился именно праздничным днём.

«Мягкие игрушки — это уже давно не актуально», — отметила тюменский блогер Елена Станиславская в своём видео.

Что нельзя дарить девушкам на 8 марта?

Самый красивый и известный блогер Тюмени Елена Станиславская рассказала о неуместных подарках:

Есть вещи, которые могут испортить не только настроение на праздник, но и отношения — особенно если вы дарите это на Международный женский день.

Искусственные цветы и сухоцветы хоть зачастую женщины и украшают ими свои дома, однако в праздник лучше воздержаться с таким подарком. Неуместно и неприятно будет получать такой букет. Да и с таким явно не ощутишь себя нежной и прекрасной.

Если ваша получательница подарка не строит карьеру шеф-повара и не увлекается кулинарией просто для себя, дарить ей сковородку с тефлоновым покрытием, кастрюлю, набор посуды или сотейник — заведомо проигрышный вариант. Забудьте про все, что связано с кухней. В этот день женщина хочет блистать и чувствовать себя королевой, а не держать в руках новый набор ножей в оберточной бумаге и делать вид, что именно об этом она мечтала.

Как и в случае с кастрюлями и сковородками, дарить женщине на 8 марта мягкую игрушку, сувениры можно только в том случае, если это ее увлечение. Если она, к примеру, коллекционирует плюшевых медведей или статуэтки кошек. В любом другом случае — не стоит. Такой подарок не принесет никакой радости!

Кухонные комбайны, миксеры, микроволновки — вещи действительно полезные. Но, это не тот подарок, который может вдохновить женщину в праздничный день. Сложно ощутить себя королевой, когда у тебя в руках новенький пылесос.

Темные качественные очки конечно очень кстати в предстоящие солнечные деньки! Но подобрать правильную и нужную форму к лицу, и стилю может только сама женщина, — рассказала блогер «Нашему городу».

И не важно сколько будет стоить ваш подарок! Главное от всей души. Порадовать женщину можно и чем-то очень маленьким, но таким приятным.

«А вообще узнавайте лучше своих половинок, чаще говорите об их предпочтениях и вкусах. Обращайте внимание, что нравится вашей женщине. На чем она ставит акценты. А если совсем не знаете, что подарить, то лучше спросите прямо», — советует Елена Станиславская.

Вчера «Наш город» сообщал, что в Тобольске девушки хотели бы получить в качестве подарка «готовый ужин», полезную вещь и продукты. Цветы лучше «дарить без повода».

Видео: Скрин видео Елены Станиславской
Продукты, ужин, полезную вещь: Что тюменки хотят к 8 марта
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Подарки#8 Марта#Праздник#Праздники#Погода#Деньги#Видео
Подпишитесь
«Устами ребенка глаголет следователь»: эксперты заявили о невиновности Михаила Губина
Сегодня, 09:28
В Тюмени на Объездной дороге перевернулся внедорожник. Фото
Сегодня, 10:29
Тело тюменки найдено около многоквартирного дома на улице Широтной
Сегодня, 10:17
Стало известно, как будет работать общественный транспорт Тюмени 8 марта
Сегодня, 09:49
Тюменка избила родную мать на глазах у ребенка
Сегодня, 08:24
«Осталась без резины»: тюменское дорожное полотно убивает автомобили
Сегодня, 07:16