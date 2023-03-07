Что не стоить дарить 8 марта по мнению самого красивого и известного блогера Тюмени

Если ваша получательница подарка не строит карьеру шеф-повара и не увлекается кулинарией просто для себя, дарить ей сковородку с тефлоновым покрытием, кастрюлю, набор посуды или сотейник — заведомо проигрышный вариант. Забудьте про все, что связано с кухней. В этот день женщина хочет блистать и чувствовать себя королевой, а не держать в руках новый набор ножей в оберточной бумаге и делать вид, что именно об этом она мечтала.