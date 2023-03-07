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Будет ли землетрясение в Тюмени: прогнозы сейсмолога и карта землетрясений

7 марта 2023, 12:40
Фото: 1MI
Будет ли землетрясение в Тюмени: прогнозы сейсмолога и карта землетрясений
Землетрясение в Тюмени – насколько велика вероятность такого катаклизма и что по этому поводу думают сейсмологи? Разбираемся вместе в этом материале.

Сейсмическая активность в Тюмени

Разрушительные землетрясения в Турции и в Сирии, которые в феврале 2023 года унесли жизни десятков тысяч людей, заставили многих жителей Тюмени задуматься – есть ли риск того, что подобный природный катаклизм произойдет в их регионе?

Эксперты считают вероятность землетрясения в Тюмени минимальной, ссылаясь на отсутствие сейсмической активности. Так, руководитель Института наук о Земли ТюмГУ Виталий Хорошавин напоминает, что Урал – это достаточно древний горный массив. Подземные толчки если и могут случиться, то будут носить техногенный характер, и зафиксируют их с высокой долей вероятности в тех местах, где раньше добывали нефть – в Сургутском, Нижневартовском районе ХМАО в РФ.

Толчки техногенного характера, отмечает Хорошавин, не представляют никакой опасности ни для людей, ни для зданий в силу слабости. Единственное, что они могут повредить – скважины нефтедобычи. Другого вреда от таких землетрясений нет, тем более, что в этих районах нет высотных зданий.

В 2023 году землетрясения природного характера регистрируются в зонах высокой сейсмической опасности, в которых происходит процесс образования новых гор, и где встречаются части тектонических плит и сами плиты. Ближайшие к Тюмени регионы с такой активностью – Таджикистан, Киргизия, южная часть Казахстана и Памир. Оттуда волна до Тюмени просто не дойдет, о чем можно судить, ориентируясь на карте.

Сейсмическая активность в Тюмени
Фото: pxhere.com

Какие землетрясения были ранее в Тюменской области?

Ближайшее к Тюмени землетрясение фиксировалось на Урале, возле Билимбаевского завода. Оно произошло в 1914 году. Серьезных разрушений оно не оставило: как вспоминали очевидцы, от подземных толчков пострадали только ветхие трубы печей.

Кроме того, в начале весны в 2010 году были зафиксированы подземные толчки в Качканаре – магнитуда составила не более 5 баллов. По словам очевидцев, это последнее к настоящему моменту землетрясение проявило себя сработавшей автомобильной сигнализацией и дрожащими оконными стеклами. Колебания ощущали жители нескольких городов рядом с Качканаром.

Землетрясения в Тюменской области

“Мегаземлетрясение” и его вероятность

Землетрясения в Сирии и в Турции предсказал и спрогнозировал Франк Хугербитс, сейсмолог из Голландии. Следующий озвученный им прогноз – “мегаземлетрясение”, которое, по словам специалиста, может случиться уже в марте 2023 года. Хугербитс считает, что оно затронет сразу 12 регионов, в том числе некоторые территории, относящиеся к России, в том числе Курильские острова и Камчатку. Сейсмолог считает, что толчки могут быть если не сильнее, то сопоставимы с землетрясениями в Турции и в Сирии.

Коллеги Хугербитса отнеслись к его прогнозу скептически. Так, специалисты Института физики Земли при РАН полагают, что вероятность подземных толчков в перечисленных их нидерландским коллегой регионах есть, однако предсказать ее с высокой точностью, вплоть до месяца, не представляется возможным. Опровергая прогноз голландского специалиста, сейсмологи из России ссылаются в том числе на карту землетрясений.

“Мегаземлетрясение” и его вероятность. Франк Хугербитс
Фото: фрагмент видео
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