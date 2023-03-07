Землетрясения в Сирии и в Турции предсказал и спрогнозировал Франк Хугербитс, сейсмолог из Голландии. Следующий озвученный им прогноз – “мегаземлетрясение”, которое, по словам специалиста, может случиться уже в марте 2023 года. Хугербитс считает, что оно затронет сразу 12 регионов, в том числе некоторые территории, относящиеся к России, в том числе Курильские острова и Камчатку. Сейсмолог считает, что толчки могут быть если не сильнее, то сопоставимы с землетрясениями в Турции и в Сирии.