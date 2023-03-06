Все парковки станут бесплатными в Тюмени в среду

Ранее «Наш город» сообщал, что в начале февраля глава администрации Тюмени увеличил время бесплатного пользования платными парковками — с 18:00 до 9:00. Платить за машиноместо необходимо только в будние дни с 9:00 до 18:00. Час на платном паркинге стоит 30 рублей. Исключение лишь парковка, расположенная в границах улиц Луначарского — Ирбитской — Ямской — Коммунистической, где стоимость одного часа дешевле на 5 рублей.