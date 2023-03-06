Все парковки станут бесплатными в Тюмени в среду

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Платные парковки расположены в зонах улиц Герцена, Челюскинцев, Республики, около берега реки Туры, Осипенко, Орджоникидзе, Советской, Профсоюзной, Луначарского — Ирбитской, Ямской, Коммунистической.
Городские власти предупреждают автомобилистов о том, что необходимо парковаться без нарушений, чтобы не создавать аварийных ситуаций и не препятствовать движению транспорта и пешеходов.
Стоит отметить, что тюменские власти намерены увеличить практически в четыре раза в этом году доходы от работы платных паркингов до 63 млн рублей. В большинстве случаев, время стоянки не превышает нескольких часов, максимальный период пользования платным парковочным пространством составил двенадцать часов.
Ранее «Наш город» сообщал, что в начале февраля глава администрации Тюмени увеличил время бесплатного пользования платными парковками — с 18:00 до 9:00. Платить за машиноместо необходимо только в будние дни с 9:00 до 18:00. Час на платном паркинге стоит 30 рублей. Исключение лишь парковка, расположенная в границах улиц Луначарского — Ирбитской — Ямской — Коммунистической, где стоимость одного часа дешевле на 5 рублей.
Тем не менее, на улице Республики автовладельцы оставляют свои машины на аварийке. Они не хотят платить за парковку. При этом машины автовладельцев мешают автобусам, им сигналят «каждую минуту».