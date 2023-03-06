nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Все парковки станут бесплатными в Тюмени в среду

6 марта 2023, 13:34
Фото: 1MI

В Тюмени 8 марта парковки будут бесплатными

В областной столице 8 марта парковки в центре города станут бесплатными. По данным администрации Тюмени, горожане смогут оставить автомобиль на любой улице, где стоят паркоматы.

Платные парковки расположены в зонах улиц Герцена, Челюскинцев, Республики, около берега реки Туры, Осипенко, Орджоникидзе, Советской, Профсоюзной, Луначарского — Ирбитской, Ямской, Коммунистической.

Городские власти предупреждают автомобилистов о том, что необходимо парковаться без нарушений, чтобы не создавать аварийных ситуаций и не препятствовать движению транспорта и пешеходов.

Стоит отметить, что тюменские власти намерены увеличить практически в четыре раза в этом году доходы от работы платных паркингов до 63 млн рублей. В большинстве случаев, время стоянки не превышает нескольких часов, максимальный период пользования платным парковочным пространством составил двенадцать часов.

Ранее «Наш город» сообщал, что в начале февраля глава администрации Тюмени увеличил время бесплатного пользования платными парковками — с 18:00 до 9:00. Платить за машиноместо необходимо только в будние дни с 9:00 до 18:00. Час на платном паркинге стоит 30 рублей. Исключение лишь парковка, расположенная в границах улиц Луначарского — Ирбитской — Ямской — Коммунистической, где стоимость одного часа дешевле на 5 рублей.

Тем не менее, на улице Республики автовладельцы оставляют свои машины на аварийке. Они не хотят платить за парковку. При этом машины автовладельцев мешают автобусам, им сигналят «каждую минуту».

В центре Тюмени водители оставляют машины на аварийке и не платят за парковку. Фото
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Парковки#Платные парковки#Водители#Экономика#Деньги
Подпишитесь
На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск сложные погодные условия. Дорогу замело
Сегодня, 12:56
Архитектурный Ансамбль «Вознесенский» — уникальная застройка со столичным характером
Сегодня, 07:29
Известный магазин косметики закрывается в тюменском ТЦ
Сегодня, 11:48
«Долой гравитацию»: лучшие скалолазы России собрались в Тюмени. Фоторепортаж
Сегодня, 10:12
«Неженское дело?»: как женщины справляются с работой на мясокомбинате
Сегодня, 11:46