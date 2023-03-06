В Тюменской области начнут выпускать Coca-Cola?

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
«Пока еще строительство цеха не начато. Планируется запустить его в 2023 году», — рассказали РБК Тюмень в Ишимской пивоваренной компании.
Запуск нового производства был анонсирован еще в 2022 году. Тогда сообщалось, что инвестиции в проект составят более 105 миллионов рублей. Планировалось, что новый цех позволит выпускать до 3,5 тысяч бутылок газировки в час.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени построят новый бассейн. Он расположится на пятом этаже многофункционального центра, расположенного рядом с ЦУМом. Работы по строительству уже идут.