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Published Сегодня, 04:02

Modified Сегодня, 04:04

Updated Сегодня, 04:04

В Тюменской области начнут выпускать Coca-Cola?

6 марта 2023, 04:02
Фото: 1MI

В Тюменской области построят цех по выпуску газировки

Тюменское предприятие Ишимская пивоваренная компания планирует запустить в этом году выпуск сладкой газированной воды. В линейку войдут лимонады «Тархун», «Дюшес», «Мохито», Coca-Cola и другие.
Сюжет
Тюмень
«Пока еще строительство цеха не начато. Планируется запустить его в 2023 году», — рассказали РБК Тюмень в Ишимской пивоваренной компании.

Запуск нового производства был анонсирован еще в 2022 году. Тогда сообщалось, что инвестиции в проект составят более 105 миллионов рублей. Планировалось, что новый цех позволит выпускать до 3,5 тысяч бутылок газировки в час.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени построят новый бассейн. Он расположится на пятом этаже многофункционального центра, расположенного рядом с ЦУМом. Работы по строительству уже идут.

 

В центре Тюмени построят новый бассейн. Он расположится на пятом этаже
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Производство#Газированные напитки#Инвестиции#Тюмень#Тюменская область
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