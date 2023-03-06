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Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

В Тюмени самые дорогие квартиры в домах на Володарского, Герцена, Челюскинцев. Фото

6 марта 2023, 14:24
Фото: 1MI

Самые дорогие квартиры Тюмени продаются за 69 млн рублей

По данным сайта Авито, в областной столице самые дорогие квартиры продаются в домах на улице Володарского, Герцена, Челюскинцев, Первомайской, 50 лет Октября. Стоимость квадратного метра достигает 450 тысяч рублей.
Фото: Скрин Авито
Фото: Скрин Авито

В Тюмени на 6 марта можно найти 30 предложений жилой невидимости стоимостью от 40 млн рублей. Очень дорогие квартиры продаются в доме на 50 лет Октября, 4, Максима Горького, 68 к.3.

Самые дорогие «квадратные метры» расположены в доме №3 на улице Володарского. Здесь стоимость 5-комнатной квартиры достигает 69 млн рублей. Помещения продаются без отделки, их площадь составляет 213 кв.м. На улице Первомайской (дом №1А/1) 4-комнатные квартиры стоят 68 млн рублей. Их отделку покупатели должны делать самостоятельно.

Ранее «Наш город» отмечал, что в Тобольске самые дорогие квартиры стоят 25 млн рублей.

В Тобольске самые дорогие квартиры стоят 25 млн рублей
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