В Тюмени самые дорогие квартиры в домах на Володарского, Герцена, Челюскинцев. Фото

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
В Тюмени на 6 марта можно найти 30 предложений жилой невидимости стоимостью от 40 млн рублей. Очень дорогие квартиры продаются в доме на 50 лет Октября, 4, Максима Горького, 68 к.3.
Самые дорогие «квадратные метры» расположены в доме №3 на улице Володарского. Здесь стоимость 5-комнатной квартиры достигает 69 млн рублей. Помещения продаются без отделки, их площадь составляет 213 кв.м. На улице Первомайской (дом №1А/1) 4-комнатные квартиры стоят 68 млн рублей. Их отделку покупатели должны делать самостоятельно.
Ранее «Наш город» отмечал, что в Тобольске самые дорогие квартиры стоят 25 млн рублей.