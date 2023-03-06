В Тюмени около домов на Республики и Мельникайте не убирают снег

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
«За всю зиму ни разу не чистили. Видел что прометают, валы наделают. С лопатой езжу чтобы припарковаться. Реально снега, уже утрамбованного, по колено. УК «Монолит, Республики 239», - сообщил тюменец Иван П. в паблике «Тюмень – наш дом».
Подобная проблема и на улице Интернациональной, 199. Здесь спецтехника убрала снег только с дороги. На Мельникайте, 57, местные жители ждут уборку уже неделю.
На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что у моста Влюблённых на платной парковке образовались горы снега.