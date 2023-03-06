В Тюмени около домов на Республики и Мельникайте не убирают снег

Тюменцы жалуются на уборку снега у многоквартирных домов на Республики и Мельникайте

Тюменцы сообщают о проблемах с уборкой снега около многоквартирных домов. В паблике «Тюмень – наш дом» пользователи ВК отмечают, что на некоторых улицах спецтехнику не видели с начала года.