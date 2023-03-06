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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

В Тюмени около домов на Республики и Мельникайте не убирают снег

6 марта 2023, 10:28
Фото: Скрин ВК Иван Повов

Тюменцы жалуются на уборку снега у многоквартирных домов на Республики и Мельникайте

Тюменцы сообщают о проблемах с уборкой снега около многоквартирных домов. В паблике «Тюмень – наш дом» пользователи ВК отмечают, что на некоторых улицах спецтехнику не видели с начала года.
«За всю зиму ни разу не чистили. Видел что прометают, валы наделают. С лопатой езжу чтобы припарковаться. Реально снега, уже утрамбованного, по колено. УК «Монолит, Республики 239», - сообщил тюменец Иван П. в паблике «Тюмень – наш дом».

Подобная проблема и на улице Интернациональной, 199. Здесь спецтехника убрала снег только с дороги. На Мельникайте, 57, местные жители ждут уборку уже неделю.

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что у моста Влюблённых на платной парковке образовались горы снега.

В Тюмени у моста Влюбленных на платной парковке организовали свалку снега. Фото
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Дороги#Погода#Экономика#Деньги#Александр Мязин
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