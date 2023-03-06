В РФ намерены отказаться от бумажных платежек за ЖКУ

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Как передают “Известия”, в качестве исключения в РЭО предложили сохранить бумажный вариант платежек для пенсионеров.
Авторы инициативы отметили, что в стране 50 миллионов домохозяйств, а значит, ежемесячно они образуют около 50 тонн бумаги, которая потом отправляется на свалки, так как утилизаторы не успевают ее перерабатывать.
В Минстрое заявили, что эксперты уже разрабатывают нужные шаги в направлении реализации этого предложения.