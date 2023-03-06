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Posted Сегодня, 09:21

Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

В РФ намерены отказаться от бумажных платежек за ЖКУ

Сегодня, 09:21
Российский экологический оператор (РЭО) обратился в Минстрой РФ с предложением поэтапно отказаться от бумажных платежек за ЖКУ.

Как передают “Известия”, в качестве исключения в РЭО предложили сохранить бумажный вариант платежек для пенсионеров.

Авторы инициативы отметили, что в стране 50 миллионов домохозяйств, а значит, ежемесячно они образуют около 50 тонн бумаги, которая потом отправляется на свалки, так как утилизаторы не успевают ее перерабатывать.

В Минстрое заявили, что эксперты уже разрабатывают нужные шаги в направлении реализации этого предложения.

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