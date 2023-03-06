В Ишиме скончался ребенок на улице Челюскинцев

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено заместителем Генерального прокурора Российской Федерации.
«Лично осмотрев указанный объект, будучи обязанным оказать услуги по полному ограничению режима потребления электроэнергии, он не принял мер по отключению подстанции от электросетевого комплекса», - сообщает пресс-служба тюменских судов.
Летом 2019 года два ребёнка проникли внутрь этой подстанции, их ударило током. Один из них скончался.
Сотрудник энергосетевой компании получил 4 года колонии.
Ранее «Наш город» отмечал, что в детском саду Тобольска умер маленький ребенок. Воспитатель полностью признала вину.