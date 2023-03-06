В Ишиме скончался ребенок на улице Челюскинцев

Ребенок скончался из-за действия сотрудника компании в Ишиме

В Ишиме суд вынес приговор сотруднику энергосетевой компании. Его признали виновным в смерти ребёнка по неосторожности. По данным пресс-службы тюменских судов, всё произошло на улице Челюскинцев у дома №1 в Ишиме 22 июля 2019 года.

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