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Published Сегодня, 11:17

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Updated Сегодня, 11:44

В Ишиме скончался ребенок на улице Челюскинцев

6 марта 2023, 11:17
Фото: 1MI

Ребенок скончался из-за действия сотрудника компании в Ишиме

В Ишиме суд вынес приговор сотруднику энергосетевой компании. Его признали виновным в смерти ребёнка по неосторожности. По данным пресс-службы тюменских судов, всё произошло на улице Челюскинцев у дома №1 в Ишиме 22 июля 2019 года.
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Дети

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено заместителем Генерального прокурора Российской Федерации.

«Лично осмотрев указанный объект, будучи обязанным оказать услуги по полному ограничению режима потребления электроэнергии, он не принял мер по отключению подстанции от электросетевого комплекса», - сообщает пресс-служба тюменских судов.

Летом 2019 года два ребёнка проникли внутрь этой подстанции, их ударило током. Один из них скончался.

Сотрудник энергосетевой компании получил 4 года колонии.

Ранее «Наш город» отмечал, что в детском саду Тобольска умер маленький ребенок. Воспитатель полностью признала вину.

Двухлетний тюменец умер в детском саду
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#Александр Мязин#Дети#Общество#Происшествия#Ребенок#Прокуратура#Дела судебные#Уголовные дела
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