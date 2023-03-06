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Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Тюменцы перешли с вина на крепкий алкоголь

6 марта 2023, 07:56
Фото: 1MI

В Тюменской области вырос спрос на водку и коньяк

Жители Тюменской области стали чаще покупать крепкие алкогольные напитки. К такому выводу пришли аналитики компании FinExpertiza по итогам поведенного исследования.
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Тюмень

За год продажи алкоголя крепостью выше 25% увеличились на 8,4% и достигли показателя 6,5 литра на душу населения. Реализация сидров, пуаре и другой пивоваренной продукции выросла лишь на 1,3% (66,3 литра на душу населения).

В то же время продажи вина упали на 7,6%. Аналитики связывают это с тем, что в связи с санкциями многие бренды в России просто перестали продавать, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы стали реже покупать пивные напитки. В феврале этого года продажи пенного напитка упали на 5% по сравнению с февралем 2021 года.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Исследования#Спиртные напитки#Вино#Пиво#Водка#Тюменцы#Продажа#Продажа алкоголя#Тюмень#Тюменская область
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