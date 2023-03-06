Тюменцы перешли с вина на крепкий алкоголь

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
За год продажи алкоголя крепостью выше 25% увеличились на 8,4% и достигли показателя 6,5 литра на душу населения. Реализация сидров, пуаре и другой пивоваренной продукции выросла лишь на 1,3% (66,3 литра на душу населения).
В то же время продажи вина упали на 7,6%. Аналитики связывают это с тем, что в связи с санкциями многие бренды в России просто перестали продавать, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы стали реже покупать пивные напитки. В феврале этого года продажи пенного напитка упали на 5% по сравнению с февралем 2021 года.