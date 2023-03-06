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Posted Сегодня, 03:36

Published Сегодня, 03:36

Modified Сегодня, 03:40

Updated Сегодня, 03:40

Тюменцам покажут в марте кинопремьеры бесплатно

6 марта 2023, 03:36
Фото: 1MI

В Тюмени пройдут показы 43 короткометражных российских мультфильмов

Бесплатные показы короткометражных фильмов отечественного производства пройдут в марте в Тюмени. Мероприятие состоится в областной столице в рамках Всероссийской акции «Открытая Премьера» и пройдет уже в четвертый раз.
Сюжет
Тюмень

Главной целью акции является публичный некоммерческий показ эксклюзивных программ российских короткометражных мультфильмов и эпизодов сериалов различных студий на территории России. Оргкомитетом смотра сформированы сборники мультфильмов для малышей, младших школьников, подростков и семейного просмотра. Важной частью акции является зрительское голосование за лучший фильм фестиваля.

Посмотреть короткометражки в Тюмени можно будет на семи площадках с 15 по 18 марта. Организует автономная некоммерческая организация содействия развитию кинопросвещения «КинЗА», Научная библиотека ТГИК.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Фильм#Акция#Тюмень#Тюменская область
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