Тюменцам покажут в марте кинопремьеры бесплатно

В Тюмени пройдут показы 43 короткометражных российских мультфильмов

Бесплатные показы короткометражных фильмов отечественного производства пройдут в марте в Тюмени. Мероприятие состоится в областной столице в рамках Всероссийской акции «Открытая Премьера» и пройдет уже в четвертый раз.

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