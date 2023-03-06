Тюменцам покажут в марте кинопремьеры бесплатно

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
Modified Сегодня, 03:40
Updated Сегодня, 03:40
Главной целью акции является публичный некоммерческий показ эксклюзивных программ российских короткометражных мультфильмов и эпизодов сериалов различных студий на территории России. Оргкомитетом смотра сформированы сборники мультфильмов для малышей, младших школьников, подростков и семейного просмотра. Важной частью акции является зрительское голосование за лучший фильм фестиваля.
Посмотреть короткометражки в Тюмени можно будет на семи площадках с 15 по 18 марта. Организует автономная некоммерческая организация содействия развитию кинопросвещения «КинЗА», Научная библиотека ТГИК.