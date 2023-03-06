nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:40

Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Сотни килограммов просрочки нашли на тюменском мясокомбинате

6 марта 2023, 10:40
Фото: Россельхознадзор

На тюменском мясокомбинате хранили более 800 кг просроченной продукции

Более 800 килограмм просроченной продукции «Ялуторовского мясокомбината» направлено на уничтожение. По данным управления Россельхознадзора по Тюменской области, её обнаружили в феврале.

Продукцию хотели пустить на переработку.

«При проведении плановой выездной проверки в отношении общества с ограниченной ответственностью «Ялуторовский мясокомбинат» (г. Ялуторовск, Ялуторовского района, Тюменской обл.), установлено хранение животноводческой продукции неизвестного происхождения, мясных полуфабрикатов с истекшим сроком годности», - сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Тюменской области.

Продукция была уничтожена в полном объёме.

Сегодня «Наш город» сообщал, что на директора тюменской школы №56 завели административное дело за наказание детей голодом.

В Тюмени учитель оставила школьников без еды в качестве наказания
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Экономика#Мясные продукты#Мясо#Ялуторовский мясокомбинат#Жалобы
Подпишитесь
В Тюмени учитель оставила школьников без еды в качестве наказания
Сегодня, 05:27
Эвакуацией авто в Тюмени займется «Ветеран». Директора фирмы обвиняют во взятках
Сегодня, 05:09
Архитектурный Ансамбль «Вознесенский» — уникальная застройка со столичным характером
Сегодня, 07:29
В Тюменской области начнут выпускать Coca-Cola?
Сегодня, 04:02
«Долой гравитацию»: лучшие скалолазы России собрались в Тюмени. Фоторепортаж
Сегодня, 10:12
ЛДПР помогает масштабировать швейные батальоны в Тюмени
Сегодня, 07:32