Сотни килограммов просрочки нашли на тюменском мясокомбинате

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Продукцию хотели пустить на переработку.
«При проведении плановой выездной проверки в отношении общества с ограниченной ответственностью «Ялуторовский мясокомбинат» (г. Ялуторовск, Ялуторовского района, Тюменской обл.), установлено хранение животноводческой продукции неизвестного происхождения, мясных полуфабрикатов с истекшим сроком годности», - сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Тюменской области.
Продукция была уничтожена в полном объёме.
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