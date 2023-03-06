Сотни килограммов просрочки нашли на тюменском мясокомбинате

На тюменском мясокомбинате хранили более 800 кг просроченной продукции

Более 800 килограмм просроченной продукции «Ялуторовского мясокомбината» направлено на уничтожение. По данным управления Россельхознадзора по Тюменской области, её обнаружили в феврале.