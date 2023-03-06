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Posted Сегодня, 04:34

Published Сегодня, 04:34

Modified Сегодня, 04:36

Updated Сегодня, 04:36

Тюменские прокуроры будут принимать жалобы на работу железнодорожного вокзала

6 марта 2023, 04:34
Фото: тг-канал Нашгород

В Тюмени откроется горячая линия по вопросам, связанным с работой ж/д вокзала

«Горячая линия» по вопросам работы железнодорожного вокзала будет работать в Тюменской области 6 и 7 марта.
Сюжет
Тюмень

С 9:00 до 18:00 по телефону 8(3452) 444-014 от жителей региона будут принимать жалобы на работу железнодорожного транспорта, функционирование объектов транспортной инфраструктуры, в том числе о возможных нарушениях прав пассажиров, несоблюдении трудовых прав работников железнодорожного транспорта и т. д.

Вся поступившая информация впоследствии будет проверена. При необходимости применят необходимые меры прокурорского реагирования.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени жаловались на большие очереди на железнодорожном вокзале к новому переходу. Пассажиры отмечали, что их причиной является длительная проверка багажа.

Тюменцы жалуются на огромные очереди к новому переходу на ж/д вокзале
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#Валентина Бурнашева#ЖД вокзал#Жалобы#Жалобы потребителей#Транспортная прокуратура#Общество#Новости тюмени#Горячая линия#Тюмень#Тюменская область
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