Тюменские прокуроры будут принимать жалобы на работу железнодорожного вокзала

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
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С 9:00 до 18:00 по телефону 8(3452) 444-014 от жителей региона будут принимать жалобы на работу железнодорожного транспорта, функционирование объектов транспортной инфраструктуры, в том числе о возможных нарушениях прав пассажиров, несоблюдении трудовых прав работников железнодорожного транспорта и т. д.
Вся поступившая информация впоследствии будет проверена. При необходимости применят необходимые меры прокурорского реагирования.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени жаловались на большие очереди на железнодорожном вокзале к новому переходу. Пассажиры отмечали, что их причиной является длительная проверка багажа.