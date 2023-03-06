Тюменские прокуроры будут принимать жалобы на работу железнодорожного вокзала

С 9:00 до 18:00 по телефону 8(3452) 444-014 от жителей региона будут принимать жалобы на работу железнодорожного транспорта, функционирование объектов транспортной инфраструктуры, в том числе о возможных нарушениях прав пассажиров, несоблюдении трудовых прав работников железнодорожного транспорта и т. д.