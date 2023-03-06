Тюменец погиб в зоне СВО в возрасте 31 года

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
«Сегодня в Ишимском районе простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Смирновым Вячеславом Викторовичем. Он погиб 1 февраля 2023 года в возрасте 31 года», - сообщается в тг-канале Ишим пере Подслушано».
Подписчики канала принесли соболезнования родным и близким Вячеслава.
Сегодня «Наш город» отмечал, что в зоне СВО погиб Виктор Ермаков, он тоже из Ишимского района. Церемония прощания с тюменцем прошла в минувшие выходные.