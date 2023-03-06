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Published Сегодня, 16:21

Modified Сегодня, 16:21

Updated Сегодня, 16:21

Тюменец погиб в зоне СВО в возрасте 31 года

6 марта 2023, 16:21
Фото: 1MI

Доброволец из Ишимского района скончался в зоне СВО

По данным тг-канала «Ишим пере Подслушано», 6 марта в Ишимском районе простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Смирновым Вячеславом Викторовичем. Он скончался в зоне СВО.
Фото: Скрин тг-канал "Ишим пере Подслушано"
«Сегодня в Ишимском районе простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Смирновым Вячеславом Викторовичем. Он погиб 1 февраля 2023 года в возрасте 31 года», - сообщается в тг-канале Ишим пере Подслушано».

Подписчики канала принесли соболезнования родным и близким Вячеслава.

Сегодня «Наш город» отмечал, что в зоне СВО погиб Виктор Ермаков, он тоже из Ишимского района. Церемония прощания с тюменцем прошла в минувшие выходные.

Доброволец из Ишимского района погиб на Донбассе
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#Общество#Тюменцы#Происшествия#Военные#Погода#Погибшие
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