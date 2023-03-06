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Тюменец оштрафован за оскорбление чиновника в Viber

6 марта 2023, 12:00
Фото: 1MI

32-летний тюменец получил штраф за оскорбление чиновника в Viber

Тюменец заплатит штраф за оскорбление чиновника в мессенджере Viber. Об этом сообщает пресс-служба тюменских судов. Прокуратура провела проверку по заявлению главы одного из муниципальных образований Тюменского района.

Мужчине назначен штраф на основании ч. 2 5.61 КоАП РФ.

«В ноябре 2022 года 32-летний местный житель разместил в указанной группе адресованные главе муниципального образования сообщения, в которых с использованием выражений, противоречащих общепринятым нормам морали и нравственности», - сообщили в пресс-службе тюменских судов.

Ранее «Наш город» сообщал, что герой России Владимир Шарпатов отсудил 83 тысячи рублей за оскорбления в чате.

 

Герой России Владимир Шарпатов отсудил 83 тысячи рублей за оскорбления в чате
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#Общество#Тюменцы#Происшествия#Дела судебные#Административные дела#Оскорбление#Александр Мязин
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