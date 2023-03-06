Тюменец оштрафован за оскорбление чиновника в Viber

32-летний тюменец получил штраф за оскорбление чиновника в Viber

Тюменец заплатит штраф за оскорбление чиновника в мессенджере Viber. Об этом сообщает пресс-служба тюменских судов. Прокуратура провела проверку по заявлению главы одного из муниципальных образований Тюменского района.