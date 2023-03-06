Тюменец оштрафован за оскорбление чиновника в Viber

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Мужчине назначен штраф на основании ч. 2 5.61 КоАП РФ.
«В ноябре 2022 года 32-летний местный житель разместил в указанной группе адресованные главе муниципального образования сообщения, в которых с использованием выражений, противоречащих общепринятым нормам морали и нравственности», - сообщили в пресс-службе тюменских судов.
Ранее «Наш город» сообщал, что герой России Владимир Шарпатов отсудил 83 тысячи рублей за оскорбления в чате.