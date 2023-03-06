Тренер Непомнящий рассказал о причинах низкой посещаемости матчей РПЛ после паузы

По словам тренера, низкая посещаемость матчей связана с введением «паспорта болельщика» (Fan ID) и погодными условиями в России на начало марта. Непомнящий отметил, что первый фактор является ключевым, и напомнил, что даже в Краснодаре, где удостоверение получили 50 тысяч человек, на игре против «Торпедо» было мало зрителей, передает NEWS.ru.