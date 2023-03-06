nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

Тренер Непомнящий рассказал о причинах низкой посещаемости матчей РПЛ после паузы

Сегодня, 13:01
Футбольный тренер Валерий Непомнящий назвал два фактора, которые негативно влияют на посещаемость матчей Российской Премьер-Лиги (РПЛ) после возобновления турнира.

По словам тренера, низкая посещаемость матчей связана с введением «паспорта болельщика» (Fan ID) и погодными условиями в России на начало марта. Непомнящий отметил, что первый фактор является ключевым, и напомнил, что даже в Краснодаре, где удостоверение получили 50 тысяч человек, на игре против «Торпедо» было мало зрителей, передает NEWS.ru.

Непомнящий выступил за то, чтобы отсрочить введение Fan ID, отметив, что в таких видах спорта как хоккей или баскетбол это необязательная мера.

Вместе с тем он заявил, что всем болельщикам нужно получать FAN ID, потому что вопросы безопасности важнее.

Подпишитесь
Все парковки станут бесплатными в Тюмени в среду
Сегодня, 13:34
На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск сложные погодные условия. Дорогу замело
Сегодня, 12:56
Архитектурный Ансамбль «Вознесенский» — уникальная застройка со столичным характером
Сегодня, 07:29
Известный магазин косметики закрывается в тюменском ТЦ
Сегодня, 11:48
«Долой гравитацию»: лучшие скалолазы России собрались в Тюмени. Фоторепортаж
Сегодня, 10:12
«Неженское дело?»: как женщины справляются с работой на мясокомбинате
Сегодня, 11:46