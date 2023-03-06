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Школьников оставили без еды, эвакуация авто в Тюмени, штраф за оскорбление чиновника

6 марта 2023, 20:01
Фото: 1MI

Эвакуация авто в Тюмени, штраф за оскорбление чиновника, школьников оставили без еды

Тюменская прокуратура провела проверку в городской школе № 56, где один из классных руководителей наказывал детей за плохое поведение отсутствием обеда.

В Тюмени учитель оставила школьников без еды в качестве наказания.

В течение двух дней учитель не заказывала горячее питание для ребят. Этот факт мог негативно сказаться на детях. Глава школы №56 получила представление. Три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении директора школы возбуждено дело об административном правонарушении по статье КоАП «Нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций», сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Эвакуацией авто в Тюмени займется «Ветеран». Директора фирмы обвиняют во взятках.

Тюменские власти определились с выбором подрядной организации, которая займется эвакуацией транспортных средств с улиц областной столицы. Победителем торгов стало ООО «Ветеран», данная фирма единственный участник аукциона.

«Аукционной комиссией принято решение заключить с ООО „Ветеран“ договор на осуществление деятельности по перемещению и хранению задержанных транспортных средств», - сообщается на сайте администрации Тюмени.

Контракт будет действовать 3 года.

Стоит отметить, что директора ООО «Ветеран» Андрея Измоденовя летом прошлого года обвинили в даче взятки. Тогда фирма занималось эвакуацией автомобилей.

Штраф за оскорбление тюменского чиновника.

32-летний тюменец получил штраф за оскорбление чиновника в Viber. Прокуратура провела проверку по заявлению главы одного из муниципальных образований Тюменского района. Мужчине назначен штраф на основании ч. 2 5.61 КоАП РФ. Оскорбление зафиксировано в чате в ноябре 2022 года. 

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