При онлайн-знакомствах грамотность собеседника оказалась важнее его фотографий

После того, как отношения прояснились, самыми популярными способами демонстрации чувств любимому человеку стали постоянная переписка в мессенджерах (40%) и отправка смешных картинок и видеороликов (36%). А молодые люди в возрасте до 24 лет сильнее остальных хотят не только слышать голос своей второй половинки, но и видеть ее лицо и эмоции: они в 1,5 раза чаще звонят по видеосвязи и в 6 раз больше записывают видеообращения, чем в среднем люди других возрастных групп. Это требует качественного мобильного интернета. Согласно полученным результатам, 74% опрошенных хватает скоростей мобильного интернета билайн для онлайн-общения с близкими людьми.