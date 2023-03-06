Открытие нового ресторана «Вкусно — и точка» отменили в Тюмени

Открытие пятого ресторана «Вкусно — и точка» в Тюмени перенесли

Открытие нового ресторана «Вкусно — и точка» в областной столице пока откладывается. Он должен был заработать седьмого марта, но мероприятие состоится в другой день, сообщили «Нашему городу» представители сети быстрого питания.

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