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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Открытие нового ресторана «Вкусно — и точка» отменили в Тюмени

6 марта 2023, 10:55
Фото: nashgorod.ru

Открытие пятого ресторана «Вкусно — и точка» в Тюмени перенесли

Открытие нового ресторана «Вкусно — и точка» в областной столице пока откладывается. Он должен был заработать седьмого марта, но мероприятие состоится в другой день, сообщили «Нашему городу» представители сети быстрого питания.
Сюжет
Тюмень
«Ранее мы объявляли об открытии нового предприятия «Вкусно — и точка» на улице Республики 204/16 в Тюмени 7 марта. По техническим причинам открытие переносится», - сообщили представители сети быстрого питания «Вкусно — и точка».

Новая дата открытия ресторана быстрого питания пока не называется.

«Уже полгода открывается, как всегда», - отметила подписчица тг-канала «Тюмень №1» Мария М.

Ранее «Наш город» отмечал, что 6 марта за день до открытия новой точки сеть ресторанов проведет мастер-класс «Биг Хит Шоу».

В Тюмени откроется новый филиал «Вкусно и точка»
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