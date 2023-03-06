Открытие нового ресторана «Вкусно — и точка» отменили в Тюмени

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
«Ранее мы объявляли об открытии нового предприятия «Вкусно — и точка» на улице Республики 204/16 в Тюмени 7 марта. По техническим причинам открытие переносится», - сообщили представители сети быстрого питания «Вкусно — и точка».
Новая дата открытия ресторана быстрого питания пока не называется.
«Уже полгода открывается, как всегда», - отметила подписчица тг-канала «Тюмень №1» Мария М.
Ранее «Наш город» отмечал, что 6 марта за день до открытия новой точки сеть ресторанов проведет мастер-класс «Биг Хит Шоу».