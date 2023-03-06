Огурцы — роскошь? Как изменится рацион россиян из-за подорожания продуктов

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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«Новые известия» выяснили, как изменились цены на продукты за последние 12 месяцев и как это может сказаться на рационе граждан.
По данным Росстата, в список 10 наиболее подорожавших продуктов по итогам 12 месяцев вошли репчатый лук (на 54,3%), огурцы (42,8%), маргарин (34,5%), печенье (29,7%), соль (22,6%), черный чай (22,5%), рис (22,2%), бананы (20,3%), а также овощные и мясные консервы для детского питания (18,3% и 17% соответственно).
Подорожание лука специалисты связывают с неблагоприятными условиями в странах Центральной Азии. Несмотря на то, что этот продукт растет на каждой российской грядке, в магазины 10% товара поступает из-за рубежа. В Узбекистане в этом году из-за морозов испортилось много овощей. Это привело к запрету на экспорт и, как следствие, росту цен.
Огурцы подорожали, по признанию производителей, во многом из-за повышения тарифов. В холодное время года эти овощи выращиваются в теплицах. Из-за индексации многие компании столкнулись с резким увеличением расходов, которое неизбежно привело к изменению цифр на ценниках. Кроме того, в прошлом году возникли проблемы с соблюдением режима выращивания. Производители были вынуждены искать альтернативу голландским семенам в Китае и Индии, что привело к сбою графиков посева.
Маргарин, в том числе отечественный, тоже стал жертвой импорта. Мировые цены на масличные выросли, импортное пальмовое масло подорожало, а расходы на логистику выросли в четыре раза.
Топ-10 из подешевевших товаров в этом году набрать не удалось — цены снизились лишь на восемь позиций. Это белокочанная капуста (58,8%), картофель (26,9%), свекла (21,8%), греча (16,5%), морковь (9,5%), куриные яйца (2,7%), курица (2,7%), свинина (1,4%).
Примечательна «приятная» динамика цен на продукты борщевого набора. Причина снижения стоимости проста — увеличение объемов производства.
По итогу выходит, что голодными люди не останутся. Однако банальный салат из помидоров и огурцов может стать роскошью для многих. На этом фоне неудивительно, что для россиян стала как никогда актуальна экономия на продуктах. Каждый четвертый житель страны отдает предпочтение товарам с истекающим сроком годности из-за скидок.