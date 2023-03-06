Огурцы — роскошь? Как изменится рацион россиян из-за подорожания продуктов

Огурцы подорожали, по признанию производителей, во многом из-за повышения тарифов. В холодное время года эти овощи выращиваются в теплицах. Из-за индексации многие компании столкнулись с резким увеличением расходов, которое неизбежно привело к изменению цифр на ценниках. Кроме того, в прошлом году возникли проблемы с соблюдением режима выращивания. Производители были вынуждены искать альтернативу голландским семенам в Китае и Индии, что привело к сбою графиков посева.