На Урале из отходов начнут производить дизельное топливо

Главный инженер ООО «Тюменское экологическое объединение» Вольдемар Крауш рассказал, что пиролиз — это высокотехнологичный процесс, основанный на молекулярных изменениях полимеров и резины. В отсутствии кислорода под воздействием температуры от 500-600 градусов по Цельсии эти виды отходов переходят в жидкообразное состояние. Новое молекулярное соединение при правильной фильтрации становится дизельным топливом. Проекты тюменского и свердловского цехов будут использовать российские разработки и оборудование отечественных производителей. В Тюмень оборудование поступит уже в этом году. Запуск запланирован на 2024 год.