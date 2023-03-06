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Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 05:55

Updated Сегодня, 05:55

На тюменской трассе произошло серьезное ДТП. Видео

6 марта 2023, 05:53
Фото: 1MI

На тюменской трассе произошло серьезное ДТП. Пострадал один человек

Серьезная авария произошла сегодня утром на 11-м километре автомобильной дороги Тюмень — Боровский — Богандинский. Здесь столкнулись автомобили УАЗ Патриот и Toyota.
Сюжет
ДТП
Видео: 1MI

Как пояснили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, один из водителей выехал на встречную полосу движения. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил водитель Toyota. Водитель УАЗ не пострадал.

Обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне на 11-м километре окружной дороги Тюмени водитель кроссовера Chery Tiggo сбил насмерть пешехода. 20-летний тюменцев переходил дорогу вне пешеходного перехода.

В Тюмени на окружной дороге насмерть сбили пешехода. Фото
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#ДТП#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Автомобилисты#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Тюмень#Авария#Тюменская область#Видео
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