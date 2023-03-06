На тюменской трассе произошло серьезное ДТП. Видео

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Как пояснили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, один из водителей выехал на встречную полосу движения. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил водитель Toyota. Водитель УАЗ не пострадал.
Обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне на 11-м километре окружной дороги Тюмени водитель кроссовера Chery Tiggo сбил насмерть пешехода. 20-летний тюменцев переходил дорогу вне пешеходного перехода.