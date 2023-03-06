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Posted Сегодня, 03:14

Published Сегодня, 03:14

Modified Сегодня, 03:16

Updated Сегодня, 03:16

На Тюмень надвигается штормовой ветер и метель

6 марта 2023, 03:14
Фото: 1MI

В Тюмени резко изменится погода

Неблагоприятные погодные условия — метель и снег, сильный ветер порывами до 15-20 метров в секунду, прогнозируют метеорологи на территории Тюменской области в понедельник, 6 марта.
Сюжет
Тюмень

В Тюмени, по данным тг-канала Оповещение72, в течение дня ожидается пасмурная погода, осадки в виде снега, ветер 7-12 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха составит -1 +1.

В связи с изменением погоды жителей региона предупреждают о возможных авариях на системах электроснабжения, обрывах линий ЛЭП, гололедных условий, задержках авиарейсов, падении деревьев и слабо закрепленных рекламных щитов и конструкций из-за сильного ветра.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени к концу этой неделе ожидается потепление до +4.

В Тюмени к концу следующей недели потеплеет до +4
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погодные условия#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область
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