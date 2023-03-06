На Тюмень надвигается штормовой ветер и метель

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
Modified Сегодня, 03:16
Updated Сегодня, 03:16
В Тюмени, по данным тг-канала Оповещение72, в течение дня ожидается пасмурная погода, осадки в виде снега, ветер 7-12 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха составит -1 +1.
В связи с изменением погоды жителей региона предупреждают о возможных авариях на системах электроснабжения, обрывах линий ЛЭП, гололедных условий, задержках авиарейсов, падении деревьев и слабо закрепленных рекламных щитов и конструкций из-за сильного ветра.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени к концу этой неделе ожидается потепление до +4.