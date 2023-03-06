На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск сложные погодные условия. Дорогу замело

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Повышенная аварийность отмечается из-за снегопада.
«Сложные погодные условия на федеральной автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области», - сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.
В ХМАО, на участке с 571 по 699-й километр автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск полностью прекращено движение.
Ранее «Наш город» сообщал, что 3 марта на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск из-за снега отмечалась плохая видимость.