На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск сложные погодные условия. Дорогу замело

Сложные погодные условия отмечаются на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск. Фото

На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе вновь отмечаются сложные погодные условия. По данным ГИБДД, на дорогах работают дополнительные наряды ДПС.