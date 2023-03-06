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Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск сложные погодные условия. Дорогу замело

6 марта 2023, 12:56
Фото: ГИБДД

Сложные погодные условия отмечаются на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск. Фото

На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе вновь отмечаются сложные погодные условия. По данным ГИБДД, на дорогах работают дополнительные наряды ДПС.

Повышенная аварийность отмечается из-за снегопада.

«Сложные погодные условия на федеральной автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области», - сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

В ХМАО, на участке с 571 по 699-й километр автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск полностью прекращено движение.

Ранее «Наш город» сообщал, что 3 марта на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск из-за снега отмечалась плохая видимость.

На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск частично ограничено движение из-за метели
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Безопасность на дорогах#Дороги#ГИБДД
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