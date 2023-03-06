МСП получило 232 млрд рублей за год по госпрограмме стимулирования кредитования

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров Банка России Михаил Мамута подчеркнул, что большую роль в увеличении кредитования субъектов МСП сыграли антикризисные программы льготного кредитования ЦБ, в том числе и ПСК, - сообщают РИА-Новости.
Мамута отметил, что программу несколько раз дорабатывали, поскольку бизнесу нужны оборотные средства. В 2023 году основной фокус будет сделан на инвестиционных кредитах предприятиям, значимым для структурной трансформации экономики. Глава службы рассказал, что для этого была создана комбинированная программа, в рамках которой компании из приоритетных отраслей могут пользоваться двойной поддержкой и получать финансирование по льготной ставке – от 2,5 до 4%.
«Банк России вместе с правительством определил лимит выдач по этой программе в размере 100 млрд рублей», – уточнил Мамута.
Наиболее активно в рамках ПСК привлекали финансирование компании из сферы торговли (63,4 млрд рублей, или 27% от общего объема), обрабатывающие производства (57,5 млрд, или 25%), компании, осуществляющие операции с недвижимостью (40,3 млрд, или 17%), сферы транспортировки и хранения (26,5 млрд, или 11%), а также строительные (10 млрд рублей, или 4%).
Доля субъектов малого и микробизнеса, воспользовавшихся поддержкой в рамках ПСК прошлом году, превысила 81%, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Более чем в два раза выросло количество предпринимателей, получивших финансирование по совместной с Банком России программе стимулирования кредитования.
«Одна из задач стратегии развития Корпорации МСП – увеличение количества получателей поддержки, в том числе финансовой. Также мы реализуем специальные отраслевые программы, например для высокотехнологичных компаний, промышленности и туризма», – подчеркнул Исаевич.