МСП получило 232 млрд рублей за год по госпрограмме стимулирования кредитования

Мамута отметил, что программу несколько раз дорабатывали, поскольку бизнесу нужны оборотные средства. В 2023 году основной фокус будет сделан на инвестиционных кредитах предприятиям, значимым для структурной трансформации экономики. Глава службы рассказал, что для этого была создана комбинированная программа, в рамках которой компании из приоритетных отраслей могут пользоваться двойной поддержкой и получать финансирование по льготной ставке – от 2,5 до 4%.