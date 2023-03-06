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МСП получило 232 млрд рублей за год по госпрограмме стимулирования кредитования

6 марта 2023, 09:15
Фото: pxhere.com
Малый и средний бизнес в 2022 году получил финансирование по программе стимулирования кредитования (ПСК) на общую сумму 232,3 миллиарда рублей. В 2021 году объем этой поддержки был в 2,3 раза меньше. Тогда средства привлекли более трех тысяч компаний, а в прошлом году – свыше 6,5 тысячи.

Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров Банка России Михаил Мамута подчеркнул, что большую роль в увеличении кредитования субъектов МСП сыграли антикризисные программы льготного кредитования ЦБ, в том числе и ПСК, - сообщают РИА-Новости.

Мамута отметил, что программу несколько раз дорабатывали, поскольку бизнесу нужны оборотные средства. В 2023 году основной фокус будет сделан на инвестиционных кредитах предприятиям, значимым для структурной трансформации экономики. Глава службы рассказал, что для этого была создана комбинированная программа, в рамках которой компании из приоритетных отраслей могут пользоваться двойной поддержкой и получать финансирование по льготной ставке – от 2,5 до 4%.

«Банк России вместе с правительством определил лимит выдач по этой программе в размере 100 млрд рублей», – уточнил Мамута.

Наиболее активно в рамках ПСК привлекали финансирование компании из сферы торговли (63,4 млрд рублей, или 27% от общего объема), обрабатывающие производства (57,5 млрд, или 25%), компании, осуществляющие операции с недвижимостью (40,3 млрд, или 17%), сферы транспортировки и хранения (26,5 млрд, или 11%), а также строительные (10 млрд рублей, или 4%).

Доля субъектов малого и микробизнеса, воспользовавшихся поддержкой в рамках ПСК прошлом году, превысила 81%, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Более чем в два раза выросло количество предпринимателей, получивших финансирование по совместной с Банком России программе стимулирования кредитования.

«Одна из задач стратегии развития Корпорации МСП – увеличение количества получателей поддержки, в том числе финансовой. Также мы реализуем специальные отраслевые программы, например для высокотехнологичных компаний, промышленности и туризма», – подчеркнул Исаевич.

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