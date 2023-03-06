ЛДПР помогает масштабировать швейные батальоны в Тюмени

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
По словам лидера фракции ЛДПР Леонида Слуцкого, целью движения является оказание помощи участникам СВО. Организация так называемых «швейбатов», в которых женщины-активисты шьют одежду для нужд армии, уже началась. ЛДПР помогает мастерицам в закупке тканей, швейных машинок, также члены фракции решают вопросы, связные с логистикой.
«На самом деле, в России сейчас всего две партии. Победители — это и те, кто на фронте, и те миллионы россиян, кто словом и делом в своей ежедневной жизни помогают нам победить. Пораженцы уехали из России. Поэтому главная партия страны — это, конечно, победители. ЛДПР — это партия русской победы. И мы готовы поддержать и объединить всех, кто по-настоящему переживает за страну и приближает нашу победу», — заявил Леонид Слуцкий.
Полгода назад в ЛДПР обратились женщины из движения «Шьем для наших». Несколько активисток предложили помочь участникам СВО. На данный момент к движению подключились женщины из 150 городов России, в том числе и Тюмени. Они шьют для военнослужащих нательное и термобелье, маскировочные сети, варежки, балаклавы, повязки, шапки, дождевики.
По словам координатора движения «Шьем для наших» Элины Патыковой, помощь адресная — из военных частей поступают конкретные запросы, где указываются размеры бойцов.
«Часто сталкиваемся с ситуациями, когда расходные материалы для пошива формы или плетения маскировочных сетей, которые раньше были в свободной продаже по нормальным рыночным ценам, теперь повсеместно скуплены спекулянтами и продаются втрое дороже обычного. Или, когда к кому-то из губернаторов приходят с просьбой помочь отправить груз, а он отвечает: „вы сшили, вы и отправляйте“, — рассказал Леонид Слуцкий.
Идейная вдохновительница проекта Элина Патыкова — известный блогер из Перми. С началом СВО она стала создавать видеоуроки для тех, кто хочет помогать фронту, но не знает как.
Благодаря этим мастер-классам женщины, не имеющие опыта, шьют изделия, необходимые на фронте. Посмотреть уроки можно в телеграм-канале «Шьем для наших».
Активистка рассказала, как вместе с женщиной-героем Екатериной Панфиловой ездила на вторую линию фронта, чтобы адресно передать вещи солдатам
«Через дорогу от меня стоял танк, стрелял. Я ревела и молилась. К ребятам, которые находятся там, мало кто доезжает с гуманитаркой — боятся. Мы передали им груз. ЛДПР нам помогли в этом», — поделилась Патыкова.
В Тюмени связаться с представителями движения можно через группу «Тюмень. Шьем и вяжем для наших!» в социальной сети «Вконтакте». В паблике регулярно появляются сообщения о необходимой на данный момент помощи.
На данный момент волонтеры собирают полотенца, постельное белье, одеяла и пледы, средства личной гигиены, медикаменты, сигареты, продукты — консервы, чай, кофе.
18 марта на Цветном бульваре с 10 до 16 часов состоится благотворительная ярмарка, на которой волонтеры будут продавать изделия созданные своими руками.
Вырученные с продажи изделий средства будут направлены на благотворительность и покупку необходимых материалов. Также на ярмарку можно принести гуманитарную помощь — ее отправят на фронт самой ближайшей машиной.