ЛДПР помогает масштабировать швейные батальоны в Тюмени

Полгода назад в ЛДПР обратились женщины из движения «Шьем для наших». Несколько активисток предложили помочь участникам СВО. На данный момент к движению подключились женщины из 150 городов России, в том числе и Тюмени. Они шьют для военнослужащих нательное и термобелье, маскировочные сети, варежки, балаклавы, повязки, шапки, дождевики.