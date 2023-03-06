Известный магазин косметики закрывается в тюменском ТЦ

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
«Manly Pro» - это бренд российской косметики, основан в 2011 году. Их продукцией пользуются специалисты бьюти-индустрии. Точная причина закрытия магазина в ТЦ «Остров» в Тюмени пока не называется.
В середине февраля стало известно, что в Тюмени 25 марта закрывается сеть магазинов косметики «Профессионал». По данным «Нашего города», их торговые точки располагаются в ТРЦ «Гудвин» и «Па-на-ма». О причинах закрытия ничего не сообщается.