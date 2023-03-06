Известный магазин косметики закрывается в тюменском ТЦ

В середине февраля стало известно, что в Тюмени 25 марта закрывается сеть магазинов косметики «Профессионал». По данным «Нашего города», их торговые точки располагаются в ТРЦ «Гудвин» и «Па-на-ма». О причинах закрытия ничего не сообщается.