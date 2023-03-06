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Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Известный магазин косметики закрывается в тюменском ТЦ

6 марта 2023, 11:48
Фото: 1MI

В Тюмени закрывается известный магазин косметики для визажистов

В областной столице закрывается магазин косметики «Manly Pro». Об этом сообщается на тюменском сайте торговой точки. Магазин находится в ТЦ «Остров», на весь ассортимент товаров были объявлены скидки.

«Manly Pro» - это бренд российской косметики, основан в 2011 году. Их продукцией пользуются специалисты бьюти-индустрии. Точная причина закрытия магазина в ТЦ «Остров» в Тюмени пока не называется.

В середине февраля стало известно, что в Тюмени 25 марта закрывается сеть магазинов косметики «Профессионал». По данным «Нашего города», их торговые точки располагаются в ТРЦ «Гудвин» и «Па-на-ма». О причинах закрытия ничего не сообщается.

В тюменских ТРЦ закрывается известная сеть магазинов косметики
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