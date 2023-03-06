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Инженер водоканала награжден Благодарностью губернатора Тюменской области

6 марта 2023, 11:33
Фото: Росводоканал Тюмень
Сегодня Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил землякам государственные и региональные награды. Среди награжденных молодой специалист «Росводоканал Тюмень» Никита Адарьев — руководитель группы отдела капитального строительства.

За выполнение задач, способствующих социально-экономическому развитию региона, он поощрен благодарственным письмом правительства Тюменской области.

Никите 26 лет, в водоканале он работает три года. Выпускнику Тюменского индустриального университета доверили новое для предприятия направление — строительство сетей в Тюменском районе. Первый проект — водопровод на Каскару.

«Реализация проекта по строительству водопровода — результат четкой и слаженной работы всей команды дирекции по капитальному строительству „Росводоканал Тюмень“. За пять месяцев было проложено более 24 километров магистральных сетей, смонтирована современная модульная водопроводная насосная станция. Но главный итог не в километрах, а в том, что мы обеспечили людей чистой водой, выполнив эту задачу в срок», — рассказал Никита Адарьев.

Водопровод «Тюмень — Каскара — Ембаево» стал удачным стартом водоканала в Тюменском районе. За три года предприятие построило и реконструировало более 210 км сетей. Продолжается строительство водоводов к населенным пунктам по Ялуторовскому и Московскому трактам, а сети канализации протянутся от поселка Боровский и села Каскара.

#Вера Романескул#Тюменская область#Новости#Общество
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