Инженер водоканала награжден Благодарностью губернатора Тюменской области

«Реализация проекта по строительству водопровода — результат четкой и слаженной работы всей команды дирекции по капитальному строительству „Росводоканал Тюмень“. За пять месяцев было проложено более 24 километров магистральных сетей, смонтирована современная модульная водопроводная насосная станция. Но главный итог не в километрах, а в том, что мы обеспечили людей чистой водой, выполнив эту задачу в срок», — рассказал Никита Адарьев.