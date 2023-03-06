Инженер водоканала награжден Благодарностью губернатора Тюменской области

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
За выполнение задач, способствующих социально-экономическому развитию региона, он поощрен благодарственным письмом правительства Тюменской области.
Никите 26 лет, в водоканале он работает три года. Выпускнику Тюменского индустриального университета доверили новое для предприятия направление — строительство сетей в Тюменском районе. Первый проект — водопровод на Каскару.
«Реализация проекта по строительству водопровода — результат четкой и слаженной работы всей команды дирекции по капитальному строительству „Росводоканал Тюмень“. За пять месяцев было проложено более 24 километров магистральных сетей, смонтирована современная модульная водопроводная насосная станция. Но главный итог не в километрах, а в том, что мы обеспечили людей чистой водой, выполнив эту задачу в срок», — рассказал Никита Адарьев.
Водопровод «Тюмень — Каскара — Ембаево» стал удачным стартом водоканала в Тюменском районе. За три года предприятие построило и реконструировало более 210 км сетей. Продолжается строительство водоводов к населенным пунктам по Ялуторовскому и Московскому трактам, а сети канализации протянутся от поселка Боровский и села Каскара.